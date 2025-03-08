波蘭為應對潛在威脅　擬推全民皆兵計畫：向所有男性提供軍事訓練

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）3月7日表示，政府為應對來自俄羅斯的潛在戰爭威脅，計劃向該國所有成年男性引入軍事訓練計劃，又指這項訓練也會開放給女性。



路透社7日報道，受俄烏戰爭刺激，鄰近戰場的波蘭去年國防開支佔國內生產總值（GDP）4.1%，遠高於包括美國在內的任何其他北約成員國。

2025年3月6日，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在比利時首都布魯塞爾出席歐盟領導人特別峰會。（Reuters）

圖斯克在國會表示，未來把5%預算用於國防是必要之舉，但波蘭人還有很多努力要做，軍事訓練計劃便是其一。

他強調，將爭取在今年年底前準備好相關計劃的詳情，以便波蘭的每一位成年男性都能接受軍事訓練，從而使這支預備役部隊真正足以應對任何潛在的威脅。

2025年3月1日，波蘭武裝部隊一名士兵在克拉科夫市參加一個國殤紀念日官方儀式。（Getty）

圖斯克在會議後向記者透露，政府正在考慮多種訓練模式，其中包括「瑞士模式」。在瑞士，所有男性公民需服兵役或參與替代性民事服務，並在服役後持續接受定期軍事培訓。

圖斯克表示，波蘭可能會採取類似做法，但將以非強制方式鼓勵男性參與軍事訓練，例如透過提供激勵措施來提升參與動機。