波蘭為應對潛在威脅 擬推全民皆兵計畫：向所有男性提供軍事訓練
撰文：劉耀洋
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波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）3月7日表示，政府為應對來自俄羅斯的潛在戰爭威脅，計劃向該國所有成年男性引入軍事訓練計劃，又指這項訓練也會開放給女性。
路透社7日報道，受俄烏戰爭刺激，鄰近戰場的波蘭去年國防開支佔國內生產總值（GDP）4.1%，遠高於包括美國在內的任何其他北約成員國。
圖斯克在國會表示，未來把5%預算用於國防是必要之舉，但波蘭人還有很多努力要做，軍事訓練計劃便是其一。
他強調，將爭取在今年年底前準備好相關計劃的詳情，以便波蘭的每一位成年男性都能接受軍事訓練，從而使這支預備役部隊真正足以應對任何潛在的威脅。
圖斯克在會議後向記者透露，政府正在考慮多種訓練模式，其中包括「瑞士模式」。在瑞士，所有男性公民需服兵役或參與替代性民事服務，並在服役後持續接受定期軍事培訓。
圖斯克表示，波蘭可能會採取類似做法，但將以非強制方式鼓勵男性參與軍事訓練，例如透過提供激勵措施來提升參與動機。
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