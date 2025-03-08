美國司法部放棄要求Google出售AI初創投資

美國司法部3月7日放棄一項迫使Google須出售包括Anthropic在內的AI初創企業投資的提議。



美國法院法官去年8月裁定Google通過非法行為壟斷搜尋引擎市場後，司法部向法官提議如何解決相關問題。據路透社報道，法院7日公布的最新文件顯示，司法部不再要求Google出售AI初創投資，但仍要求其出售搜尋引擎Chrome或採取其他措施，以解決Google在搜尋引擎市場的壟斷問題。

Google持有Anthropic價值數十億美元的少數股權。 Anthropic在今年二月去信法院，稱失去Google的投資將使OpenAI及其合作夥伴微軟（Microsoft）獲得競爭優勢。檢察官在7日的最終提案中表示，禁止Google參與AI投資「可能會對不斷發展的AI領域造成意外後果」。但他們要求Google需提前通知政府有關未來在AI領域的投資。

Microsoft logo。（Reuters）

自第一任期以來，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府就致力於打擊大型科技公司。Apple、Meta以及Amazon都面臨在各自市場非法壟斷的指控。