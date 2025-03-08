諾如病毒｜日本頻傳食物中毒案　岐阜320人吃便當後不適　1人死亡

日本近來頻傳諾如食物中毒事件，鳥取縣米子市日式和菓子店3月4日也因傳出諾如食物中毒事件，致99人出現腹瀉、嘔吐症狀而遭停業處分。日媒7日報道，從上月底起，岐阜縣一間供餐公司製作的便當已引發大規模集體食物中毒，造成320人身體不適，其中1名40多歲男子身亡。



日本放送協會（NHK）7日報道，從2月底開始，有民眾食用岐阜縣岐南町一間供餐公司製作的便當後，開始出現腹瀉、嘔吐等症狀。

截至3月6日，該宗食物中毒案人數已達320人，其中一名40多歲男子因食用在工作單位購買的便當後於1日死亡。當局在男子體內檢測出諾如病毒，但食物中毒與死亡之間的關係尚不清楚。

日媒2025年3月7日報道，岐阜縣一間供餐公司製作的便當引發大規模集體食物中毒，從2月底開始，有320人食用過涉事便當後身體不適，其中1名40多歲男子身亡。（NHK截圖）

報道引述該男子的工作單位介紹，另外11名吃了該供應商便當的人也感到身體不適，正在康復中。

針對日益嚴重的損失，警方將和縣政府一起詳細調查烹飪場所的情況，以確定公司衛生狀況是否有問題。