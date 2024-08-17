日本九州黑嶽莊天然泉水驗出諾如病毒　增至458人感染2人送院治療

位於日本九州大分縣由布市的旅館黑嶽莊，以天然碳酸泉水製成的招牌素面聞名，但旅館用於烹飪及奉客的泉水疑受諾如病毒（Norovirus，又稱為諾沃克病毒、諾羅病毒）污染，引致食物中毒。縣政府8月16日稱，感染病毒人數已增至458人，其中2人須送院接受治療。



最初28名5日至9日在旅館用餐的客人出現症狀，隨後幾天個案迅速增加。

因有旅客及員工的樣本被驗出帶有諾如病毒，而旅館使用泉水製作食物，推斷泉水受到諾如病毒污染。

將餐廳供應的泉水帶回去飲用的人中也受感染發病。

黑嶽莊最有名的餐點是天然碳酸素面，搭配天然碳酸泉水製成。

大分縣政府部門調查後指出，不僅是旅館供應食物，連它供應的泉水都受污染，呼籲人們提高警覺。

《每日新聞》報道指旅館未按照食品衛生法定期檢查水質。當地政府12日勒令涉事旅館被停業3天，現時仍未重開。

諾如病毒經常引致急性腸胃炎，包括嘔吐、輕微發燒等症狀，但大部份病人會自行痊癒。