日本餐廳送餐機械人走廊碰面互不退讓　「憤怒」表情引網民熱議

現時愈來愈多餐廳引入送餐機械人，而日本也不例外，但這些機械人不時在走道中碰面卻不懂互相迴避，引致「塞車」的狀況頻現。當地網民3月4日就在社交媒體X上分享了他觀察到兩個送餐機械人在這情況下的有趣互動，一部送餐機械人因被另一個送餐機械人阻擋通道，而露出憤怒的表情，在網路上引起熱議。



上傳圖片的網民6日接受日媒採訪時稱，他當日在位於埼玉縣的漢堡扒連鎖餐廳びっくりドンキー（Bikkuri Donkey）用餐時，突然看到一部送餐機械人被另一個送餐機械人阻着前路，它們反覆來回移動互不相讓，結果雙雙堵塞在該處。

就在雙方僵持不下時，較高的機械人顯示器突然從和善的貓表情，變成一個憤怒的表情，在場的顧客似乎未料到竟然自帶「情緒」，紛紛驚訝得目瞪口呆。

隨後，該網民便通知職員把較高的機械人關掉移到後方，確保另一機械人能順利送餐。

2025年3月4日，日本有民眾在位於埼玉縣的餐廳用餐時，看到一部送餐機械人被另一個送餐機械人阻着前路，在雙方堅持不懈之際，其中一部機械人顯示器突然從和善的貓表情，變成一個憤怒的表情。（X@esakings）

截至3月8日，該貼文已獲得超過27萬個點讚，成為網路的熱門話題。