行動電源爆炸｜再有飛機上尿袋爆炸起火　煙霧蔓延整個機艙

馬印航空（Batik Air Malaysia）一架客機內傳出行動電源突然起火爆炸，導致機艙內滿是煙霧，乘客發現異狀後紛紛探頭想要知道原因，引發機上一陣恐慌。



新加坡《海峽時報》報道，事件2月24日發生在馬印航空客機上，該航班當天上午11時20分從馬來西亞新山市（Johor Bahru）出發，預計前往泰國曼谷市，就在班機即將抵達目的地前，機艙內突然傳出煙霧。

馬印航空一架客機內傳出行動電源突然起火爆炸，導致機艙內滿是煙霧，引發機上一陣恐慌。（TikTok影片截圖）

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從網友@kentmaherr拍攝的影片中可看到，有乘客發現座位上方行李櫃傳出煙霧，趕緊通報空服員，後來煙霧濃煙蔓延至整個機艙，一共3名空中服務員正在小心檢查行李櫃，後來順利找到起火的行動電源。

網友表示，當行李櫃被打開時，所有人都立刻聞到很濃的煙味，味道聞起來非常刺鼻，後來看到一名男乘客從黑色包包中取出行動電源，並且成功滅火：

幸好當時機上沒有人太恐慌，大家都非常冷靜。

為了避免類似事件發生，近來亞洲多家航空公司，包含釜山航空、大韓航空、韓亞航空、中華航空、長榮航空等，已禁止乘客在機艙內使用行動電源，行動電源、電子煙和鋰電池等物品應隨身攜帶，不可托運。

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