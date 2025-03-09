美國務院：魯比奧10日赴沙特晤烏克蘭官員

英國媒體3月9日引述美國務院聲明報道，國務卿魯比奧（Marco Rubio）將於10日（周一）啟程前往沙特阿拉伯，與王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）舉行會面；魯比奧亦會在當地與烏克蘭的官員舉行會晤。



路透社引述美國務院一份聲明報道，魯比奧將於10至12日訪問沙特阿拉伯，期間將與烏克蘭的官員舉行會面。

2025年2月2日，敘利亞新任過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaa，左）在沙特首都利雅得（Riyadh）會見沙特王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman，右）。（Reuters）

美國務院發言人Tammy Bruce表示，魯比奧亦會與沙特王儲穆罕默德進行會面。

據報道，魯比奧其後將於12日前往加拿大魁北克省夏洛瓦（Charlevoix），出席七國集團外長會議（G7 Foreign Ministers' Meeting）。

2025年2月10日，美國華盛頓，國務卿魯比奧（Marco Rubio）在國務院會見埃及外交部長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty，不在圖中）。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）8日表示，將在10日訪問沙特阿拉伯，並在同日拜會王儲穆罕默德，同行官員將在11日與美國官員就斡旋和平事宜展開會談。