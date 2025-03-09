美國務院：魯比奧10日赴沙特晤烏克蘭官員
撰文：王海
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英國媒體3月9日引述美國務院聲明報道，國務卿魯比奧（Marco Rubio）將於10日（周一）啟程前往沙特阿拉伯，與王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）舉行會面；魯比奧亦會在當地與烏克蘭的官員舉行會晤。
路透社引述美國務院一份聲明報道，魯比奧將於10至12日訪問沙特阿拉伯，期間將與烏克蘭的官員舉行會面。
美國務院發言人Tammy Bruce表示，魯比奧亦會與沙特王儲穆罕默德進行會面。
據報道，魯比奧其後將於12日前往加拿大魁北克省夏洛瓦（Charlevoix），出席七國集團外長會議（G7 Foreign Ministers' Meeting）。
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）8日表示，將在10日訪問沙特阿拉伯，並在同日拜會王儲穆罕默德，同行官員將在11日與美國官員就斡旋和平事宜展開會談。
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