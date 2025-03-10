杜魯多下台｜加拿大自由黨選舉新黨魁　前央行行長卡尼或出線

加拿大執政自由黨（Liberal Party）將公布新黨魁，以接替杜魯多（Justin Trudeau）並將出任總理，投票在當地3月9日結束，料同日稍後時間有結果。此前黨內民調顯示，59歲的前加拿大央行及英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）領先對手。一旦當選，將是加拿大史上首位「政治素人」出任總理。



圖為2025年2月25日，前加拿大央行及英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）出席自由黨（Liberal Party）的黨魁選舉辯論後，向媒體發表講話。（Reuters）

Mainstreet於2月底的民意調查顯示，卡尼在自由黨中的支持率為43%，其主要競爭對手、前副總理及財長方惠蘭（Chrystia Freeland）的支持度則為31%。而在杜魯多現任內閣中，也約有三分之二成員公開支持卡尼。

全國約有40萬名自由黨成員符投票資格，必須在美東時間9日下午3時前投下選票。截至3月7日，已有超過125,000人參與投票，超過2013年特魯多當選時的投票數。自由黨預計，將於9日傍晚6時30左右公布結果。

圖為2025年2月25日，加拿大前副總理及財長方惠蘭（Chrystia Freeland）出席自由黨（Liberal Party）的黨魁選舉辯論後，向媒體發表講話。（Reuters）

杜魯多在執政逾9年後，1月6日宣布辭去黨魁及總理，但將留任總理直至自由黨選出新黨魁。當選者與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅談判，料將是上任後的首要任務。

卡尼曾表示，支持對美國實施對等報復性關稅，同時提出促進國內投資，並批評杜魯多任內令國家經濟疲弱。