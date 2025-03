杜魯多下台｜加拿大自由黨今選出新黨魁　一文看清4位角逐人選

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)今年1月6日宣布辭任執政自由黨(Liberal Party of Canada)黨魁,但將留任總理直至自由黨選出新黨魁。自由黨3月9日(周日)將投票選出新黨魁,這次選舉有4名候選人,他們分別是前加拿大央行及英倫銀行行長卡尼(Mark Carney)、前副總理及財長方惠蘭(Chrystia Freeland)、前眾議院自由黨首席議員及史上最年輕的女性內閣部長古爾德(Karina Gould)以及前眾議院議員貝利斯(Frank Baylis)。



前加拿大央行及英倫銀行行長卡尼:

綜合美加媒體的報道,這場黨魁之爭的大熱門是曾擔任加拿大央行行長的卡尼。卡尼憑藉其金融背景,將潔淨能源、氣候政策和加拿大的經濟繁榮作為其競選的主要政策綱要。

卡尼競選時多次強調他在2008年金融危機期間,協助加拿大政府解決債務問題,以及在引導英國經濟走出脫歐過程中所發揮的作用。

2025年3月9日,圖為前加拿大央行及英倫銀行行長卡尼(Mark Carney),他正尋求角逐加拿大自由黨魁。(加拿大自由黨官網)

有學者就認為,卡尼得到了自由黨議員甚至杜魯道內閣的支持,而他在經濟方面的豐富經驗可能讓他成為帶領自由黨的最佳人選,特別是在加拿大與美國處於貿易戰的當下。

與其他候選人一樣,卡尼並沒有迴避如何應對特朗普(Donald Trump,又譯川普)政府的問題,他在二月接受美國媒體採訪時表示,儘管「多次受到(特朗普)政府高層成員的侮辱,我們不會對他們惡言相向。」

自上個月美國宣布對加拿大開徵關稅以來,卡尼一直直言不諱地支持採取對等報復性關稅(dollar-for-dollar retaliatory tariffs),他認為這種關稅將對美國造成沉重打擊,但對加拿大則影響甚微。

前副總理及財長方惠蘭:

這場黨魁之爭另一位熱門人選是前副總理及財長方惠蘭,他曾是總理杜魯多最堅實的盟友,但二人其後因意見不合,導致她去年12月請辭後觸發了杜魯多政府的垮台。

方惠蘭曾任職記者,2013年進入政界,在自由黨內扶搖直上,並在杜魯多執政期間擔任過多個內閣職位。

2025年3月9日,圖為加拿大前副總理及財長方惠蘭(Chrystia Freeland),她正角逐成為自由黨新任黨魁。(加拿大自由黨官網)

值得留意的是,她之前就曾與特朗普就貿易問題交手。 2018年,作為外交部長,方惠蘭成功帶領加拿大就北美自由貿易協定(North American Free Trade Agreement)的後續協議談判成功。特朗普1月上台後表示他希望再次就該協議進行談判。

在特朗普首任政府執政期間,她還因美國決定對加拿大進口的鋼鐵和鋁徵收關稅而與美方發生激烈衝突。自那時起,特朗普就對方惠蘭展開人身攻擊,特朗普曾批評她「非常有害,根本不利於達成協議」(totally toxic and not at all conducive to making deals)。

在今次競選過程中,方惠蘭暗示將在移民問題上採取更強硬的立場,並主張透過有針對性的報復性關稅對美國採取強硬態度。

2025年2月24日,加拿大魁北克省滿地可,自由黨黨魁候選人、前加拿大央行行長卡尼(Mark Carney,左一)、前副總理兼財長方惠蘭(Chrystia Freeland,左二)、前眾議院領袖古爾德(Karina Gould,右二)和前自由黨議員貝利斯(Frank Baylis,右一)為3月9日舉行的黨魁選舉進行選前辯論。(Reuters)

加拿大史上最年輕女性內閣部長古爾德:

生於1987年的古爾德曾任加拿大眾議院執政黨首席議員,於2017年首次被任命為民主制度部長,直至2019年被任命為國際發展部長。古爾德是加拿大史上最年輕的女性內閣部長。

2025年3月9日,圖為加拿大自由黨眾議院議員古爾德(Karina Gould),她正尋求角逐自由黨魁。(加拿大自由黨官網)

古爾德明確表示,一旦當選,她的首要任務是在舉行大選之前解決加拿大與美國的貿易戰。與其他候選人一樣,古爾德主張對特朗普採取強硬態度回應。

自由黨前眾議院議員貝利斯:

來自加拿大法語區滿地可(Montreal)的商人貝利斯曾於2015至2019年擔任眾議院議員。

2025年3月9日,圖為來自加拿大法語區滿地可(Montreal)的商人貝利斯,他曾於2015至2019年擔任眾議院議員,現尋求角逐自由黨魁。(加拿大自由黨官網)

貝利斯曾警告加拿大經濟不能「過度依賴一個國家」,並強調需要實現貿易夥伴多元化。

貝利斯曾批評杜魯多對特朗普的處理手法,並表示總理和各省省長在與美國總統周旋中犯下「錯誤」,包括杜魯多去年11月前往海湖莊園與特朗普會面。貝利斯表示:「任何成功應對過霸凌者的人都知道,霸凌者是不會退讓的。」