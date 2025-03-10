Mark Carney獲近86%選票　接替杜魯多成加拿大自由黨新黨魁

加拿大執政自由黨（Liberal Party）將公布新黨魁，以接替杜魯多（Justin Trudeau）並將出任總理，投票在當地3月9日結束果。59歲的前加拿大央行及英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）當選，成為加拿大史上首位「政治素人」出任總理。外界分析。與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅談判，料是他上任後的首要任務。



圖為2025年3月9日，加拿大執政自由黨（Liberal Party）將選出新黨魁，即將離任的杜魯多（Justin Trudeau）發表道別講話。（Reuters）

全國約有40萬名自由黨成員符投票資格，必須在美東時間9日下午3時前投下選票，最終有近152,000人投票。

自由黨結果顯示，卡尼以得票131,674張，佔選票的85.9％勝出。主要競爭對手、前副總理及財長方惠蘭（Chrystia Freeland）獲11,134 票，佔選票的8%；眾議院首席議員古爾德（Karina Gould）得4,785 票，得票率3.2％；前眾議院議員貝利斯（Frank Baylis）得票4,038 票，比率為3%。

圖為2025年3月9日，加拿大執政自由黨（Liberal Party）將選出新黨魁，候選人之一、加拿大前副總理及財長方惠蘭（Chrystia Freeland）抵達會場。（Reuters）

當選後稱有人試圖打擊加拿大 「不能讓他得逞」

卡尼當選後發表講話，稱有人正試圖削弱加拿大的經濟，攻擊加拿大工人、家庭和企業，強調「我們不能讓他得逞」。他表示，加拿大必須以過去認為不可能的速度，「去做以前從未想像過的事情。」

杜魯多在執政逾9年後，1月6日宣布辭去黨魁及總理，但將留任總理直至自由黨選出新黨魁。面對特朗普帶來的關稅挑戰，卡尼曾表示，支持對美國實施對等報復性關稅，同時提出促進國內投資，並批評杜魯多任內令國家經濟疲弱。