杜魯多下台｜離任黨魁講話稱為成就自豪　加拿大必要時能奮起戰鬥

加拿大執政自由黨（Liberal Party）3月9日公布新黨魁，以接替杜魯多（Justin Trudeau）並將出任總理。在宣布投票結果前，杜魯多在離任黨魁前發表道別講話，稱他為執政近10年的成就非常自豪。面對當前美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）為加拿大帶來的關稅挑戰，他指加拿大是「一個在必要時會奮起戰鬥的國家」。



圖為2025年3月9日，加拿大執政自由黨（Liberal Party）將選出新黨魁，即將離任的杜魯多（Justin Trudeau）由女兒埃拉-格雷絲（Ella-Grace Trudeau）介紹上台。（Reuters）

稱選出新黨魁攸關國家命運

會場播出影片回顧杜魯多擔任黨魁期間貢獻，在杜魯多發表講話前，其16歲女兒埃拉·格雷斯埃拉-格雷絲（Ella-Grace Trudeau）先向父親致敬，並介紹父親上台，杜魯多似乎心情愉快。

杜魯多稱，自由黨有責任確保加拿大繼續成為世界上最好的國家，即使面對挑戰，加拿大人民仍能展現特質並引以為傲。他強調，加拿大將繼續擁抱多樣性，並自豪地向世界各地展示自己的文化傳統。

杜魯多形容，自由黨選出新黨魁，是「決定國家命運的時刻」，又稱民主、自由不是理所當然，甚至加拿大的存在也不是理所當然的。他表示，「世界正在關注加拿大人會做什麼」。他呼籲黨友團結一致，不要只想著自己的政黨，也需證明對國家的熱愛。

圖為2025年3月9日，加拿大執政自由黨（Liberal Party）將選出新黨魁，熱門人選、前加拿大央行及英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）抵達會場。（Reuters）

前央行行長卡尼當選

全國約有40萬名自由黨成員符合投票資格，必須在美東時間9日下午3時前投下選票。 此前黨內民調顯示，59歲的前加拿大央行及英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）於民調領先對手，結果以得票近86%當選，將成為加拿大史上首位「政治素人」總理。

杜魯多在執政逾9年後，1月6日宣布辭去黨魁及總理，但將留任總理直至自由黨選出新黨魁。當選者與美國的關稅談判，料將是上任後的首要任務。卡尼曾表示，支持對美國實施對等報復性關稅，同時提出促進國內投資，並批評杜魯多任內令國家經濟疲弱。