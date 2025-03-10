美國賓夕法尼亞州小型飛機墜毀 5人傷 地面多輛車受波及｜有片
撰文：張子傑
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美國賓夕法尼亞州3月9日發生空難，一架小型飛機在起飛後不久遇到故障，最終在一個住宅區的停車場墜毀，機上5人全部受傷，多架車輛受到波及。
美國全國廣播公司（NBC）及WHIO-TV等傳媒報道，事發於賓夕法尼亞州蘭開斯特縣（Lancaster County），肇事的單引擎小型飛機原定由當地前往俄亥俄州春田市（Springfield），但機師在起飛後隨即向控制塔報告飛機的門打開，因此要求折返。
控制塔批准飛機降落，機師稱風勢問題而要求在剛才起飛的跑道上降落，獲准後不久控制塔就指示機師將飛機爬升，惟飛機撞向距離蘭開斯特機場不遠的一個社區停車場起火。消防員接報三分鐘後到場，將機上5名傷者送院，目前未知傷勢。
社交平台流傳的片段顯示，飛機墜毀後起火，只有機尾部分較為完整；消防部門指十多架汽車受損，但地面上無人傷亡。
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