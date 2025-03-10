盧森堡王子患罕見遺傳病　離世時僅22歲　父發感人聲明

盧森堡王室的22歲弗雷德里克王子（Prince Frederik）生來患有罕見的PolG粒線體遺傳病。他的父親羅伯特親王（Prince Robert of Luxembourg）近日在PolG基金會網站上發表聲明，稱愛子已於3月1日在巴黎去世，形容他是「我的超級英雄」，並回憶兒子生前的生活點滴，內容十分感人。



弗雷德里克14歲時確診PolG粒線體遺傳病。據PolG基金會，這種病由聚合酶γ（polymerase γ）突變引起，會奪走人體細胞的能量，進而導致多重器官功能障礙和衰竭。這種疾病無法治療或治愈。

羅伯特在聲明中形容：「我們可以將這種情況比作有故障的電池，它從未完全充電，一直處於耗電狀態，最終失去電力。」

盧森堡的弗雷德里克王子（Prince Frederik，下）與家人合影。（PolG Foundation）

弗雷德里克後來創立PolG基金會，致力於尋找治療和治癒方法，讓其他患者免受他自己和家人所遭受的痛苦。

羅伯特在聲明中說，2月28日是國際罕見疾病日，這天弗雷德里克把王室成員們叫到房間，鼓起力量和勇氣一一道別。他向陪伴了自己15年的母親吐露了內心的想法，還問父親是否為他感到驕傲。

在聲明中，親王難掩對愛子的不捨之情：「弗雷德里克知道他是我的超級英雄，對我們全家人來說，對許多好朋友來說，他都是超級英雄。」並稱讚他勇敢地與疾病鬥爭，直至生命最後一刻，「他對生活的不懈追求推動他克服了最艱難的身體和精神挑戰。我們快樂的弗雷德里克看到了一切事物的美麗。」

年幼的弗雷德里克王子（Prince Frederik）騎在爸爸羅伯特親王（Prince Robert）肩上。（polgfoundation.org）

弗雷德里克曾經對一位親近的朋友說：「我很高興我生來就患有這種疾病。就算我會因此而死去....就算我的父母來不及救我，但我知道他們一定可以救其他的孩子。」

由於PolG粒線體遺傳病很不常見，且會引起多種症狀，因此診斷和治療非常困難，而且患者可能要過很久才會發現病情。據信，世上每5000人中就有1人患PolG病。