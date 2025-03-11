歐盟被逼到懸崖邊　對華還能「又打又談」？

美烏礦產協議大抵是烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）不得不屈服，這個結果一點都不意外。在美國放話暫停所有軍事援助後，澤連斯基的硬漢人設立刻崩塌，宣稱已做好「在特朗普領導下」開啟談判的準備，並且可以在「任何時間、任何方便場合」簽署礦產協議。美方也宣稱澤連斯基的態度發生了巨大轉變。只不過，堅持不道歉（apology），只「深表遺憾（Regrets）」，澤連斯基最後的倔強。

怎麼回事，大家不都心裡明白的很。只不過，澤連斯基的妥協，讓歐洲這幾天的大動作白費了，又是集體怒懟美國，又是迫不及待簽署歐版「和平協議」，一切都成了枉然。這不，馬克龍放話，正考慮與英、烏領導人一同訪美，做最後努力。但我們都很清楚，任憑如何操作，歐盟想在美國那裏討到便宜，難度依然極大。

2025年3月6日，比利時布魯塞爾，烏克蘭總統澤連斯基與歐盟理事會主席科斯塔（Antonio Costa）和歐委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在出席歐盟特別峰會期間接受訪問。（Reuters）

俄烏戰爭三年，歐洲各國掏空國庫，援助烏克蘭1000多億美元，其中近9成都是貸款。對這事，美國總統特朗普（Donald Trump）再三強調，錢是烏克蘭欠歐盟的，別找美國要。而烏克蘭這邊，由於長期窮兵黷武，國庫一早就叮噹響，就剩礦產資源值錢了，這塊肥肉，美國連湯渣都不想分給歐盟。至於俄羅斯被凍結的2300億資產，歐盟暫時也不敢有大想法，美俄的怒火歐洲沒有人能扛得住。因此雙方角力最後，萬一出現歐洲人財兩空的局面，一點都不奇怪。

但歐洲最難的是，美國軟硬不受，一心就要弄垮歐洲。美俄聯手拿走利益和土地，羞辱和債務衰給了歐洲也就算了，特朗普還在極限施壓，一時給他們加徵關稅，一時又說加收保護費。

歐盟一怒之下，宣佈對美國同等加稅，以示反抗，同時決定自籌8000億歐元加強歐洲軍事實力，向特朗普展示歐洲大陸的自衛能力。老實說，上世紀產業鏈還沒有外移的時候，歐洲軍都攢不起來，以現在軍工鏈的萎靡程度，其結果也不難預想。特朗普一眼看穿歐洲的「西洋鏡」，所以當面出言諷刺反問英國首相施紀賢（Keir Starmer），「你們能獨自對抗俄羅斯嗎？」

2025年2月27日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室會見訪美的施紀賢。（Reuters）

一些變化也值得注意。這兩個月來，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）簡直像換了一個人，重大會議上的發言字字鏗鏘，句句離不開歐洲利益。她也終於意識到，穩住歐洲難度有多高。走投無路下，也向中國「伸出橄欖枝」。

在世界經濟論壇年會上，馮德萊恩14次提到「中國」，強調歐洲要與中國深化雙邊關係，能讓馮德萊恩這位出了名的對華鷹派說出這話，可謂名場面。但顯然，這說一套做一套的毛病也有傳染。

前不久歐盟執委會的第16輪對俄製裁清單上，就有25家企業來自中國大陸。結合起來看，歐盟的目的也是昭然若揭：馮德萊恩一再強調與中國對話合作的重要性，無非想給特朗普壓力，希望美國重視歐洲盟友，否則他們就找中國合作，另闢蹊徑。

馮德萊恩的作秀，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）赴美前的公開言論有異曲同工之妙，「美國與歐洲在戰略利益上是一致的，希望美國能在對付歐盟和遏制中國之間二選一」。

歐盟委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周日（9日）舉行連任100天的記者會，期間稱歐盟仍視美國為盟友。（X@vonderleyen）

顯然，歐盟還沒有與中國合作共贏的覺悟，只是把中國當成震懾美國的工具。而這樣的行徑，中國態度也一直很清晰——「聽其言觀其行」。

要注意歐洲對華的心態。過去中國工業沒起來時，歐洲對其潛力半點瞧不上，僅看作世界低端工廠，和全球商品最大消費國，可當中國工業崛起並趕超西方後，輕視瞬間轉為警惕。所以，現在的歐洲對中國確實並不具備互信的基礎。而對美國，又是被屈辱到了極致，想反抗而又不得。

曾經中國對歐洲寄予厚望，期望和其攜手推動多極化秩序的建立，中歐貿易投資協定之類的大禮包，一定程度上都可以推歐洲一把，但偏偏歐盟棄之不理，主動綁定美國，結果最後搞了個遍體鱗傷。最神奇的是，一邊挨美國爆錘，一邊還要制裁中國，以此喚醒特朗普的「同仇敵愾」，操作甚迷。

2025年3月2日，10多名歐盟國家和歐盟領導人在倫敦召開會議，商討在當前形勢下繼續支持烏克蘭的辦法。（Reuters）

當然，說到底，歐洲，如今搞的這麼彆扭，根本原因都在自己。其實歐洲只要做到一件事，就能有底氣反抗美國——痛下決心改革，先破後立。

其實，施羅德（Gerhard Schröder）、默克爾（Angela Merkel）早已為他們設立模板。一個犧牲自己政治生涯，推動經濟改革計劃，核心是減少補貼，改掉高福利養懶人的惡習，讓全德國百姓動起來；一個在歐洲陷入至暗階段時，親自說服馬克龍，帶領歐洲各國收緊銀根，降低社會福利，走財政通縮的改革道路。前後兩任總理合力，給德國帶來黃金15年。

中國有句老話「打鐵還需自身硬」，需要看到，自默克爾下台後，歐盟基本上已經垮塌，亂成了一鍋粥。如今都火燒到眉毛了，馮德萊恩、馬克龍還對美國抱有幻想，還在對華「騎牆」。如此下去，歐盟危矣。