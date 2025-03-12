最上愛被殺？同名主播遇害網民烏龍哀悼日本女聲優　刀手親吐案情

日本女性直播主最上愛（最上あい）周二（3月11日）在東京新宿區街頭遭一男子用刀襲擊，身中多刀送院後不治。由於遇害者與一位女聲優同名同姓，導致許多粉絲誤認為是聲優「最上愛」遭到傷害，還紛紛湧入其社交平台賬號進行哀悼，本尊和所屬的事務所急忙出面澄清。而男性兇手則表示與受害人相識，且兩人有金錢糾紛。



日本直播平台whowatch.tv（ふわっち）網名「最上愛」（最上あい）的22歲女直播主，昨日在東京新宿區進行網絡直播時，突遭一男子持刀斬了多次後身亡。

22歲的直播主「最上愛」，本名佐藤愛里。（X/ @girigiri_bar）

日本放送協會（NHK）報道，這名直播主真名為佐藤愛里，住在東京都多摩市；42歲男疑犯叫高野健一，來自栃木縣小山市。該男子否認有殺人意圖，還自稱曾借出200萬日圓給佐藤愛里作電話使用費和生活費，並給予佐藤的親戚生活費。 據悉，他亦表示曾向消費金融公司借錢來給佐藤。該女子卻沒有還錢。

高野健一透過直播提前獲悉直播主的行蹤，並在鏡頭前犯案。警方已指控他涉嫌謀殺。

女聲優澄清：並非本人

聲優最上愛（X@aiai_mogamimi）

至於同樣名為「最上愛」的聲優，和其所屬的事務所「カレイドスコープ」則聲明澄清誤會，並對死者表示悼念。