最上愛直播遇刺「東京街頭被殺害」　經紀公司澄清：只是同名同姓

日本東京街頭11日發生恐怖凶殺案，20多歲的女子「最上愛」（最上あい）遭到殺害，起初眾人以為是同名同姓的女聲優，因而引起粉絲哀悼。怎料事件經過發酵，聲優最上愛突然發出聲明，指稱死者並不是她，只是剛好同名同姓，並且向死者致哀。



這起事件發生在日本時間11日上午9點50分左右，當時女子最上愛正在東京都新宿區直播，過程中突然遭到40多歲的疑犯持刀砍殺，導致身中多刀身亡。

聲優最上愛突然發出聲明，指稱死者並不是她。（X@aiai_mogamimi）

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事件發生後，一度有消息傳稱，死者是聲優最上愛，因此有大量粉絲湧入最上愛的X帳號，發布致哀的留言訊息。

怎料事件經過發酵後，突然發生逆轉，聲優最上愛的經紀公司突然發布公告，死者是聲優最上愛的消息為誤報。他們向死者致哀，同時也確認了公司內聲優的人身安全，最終確定死者並非公司裡的聲優，只是剛好同名同姓。

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經紀公司表示，事件與他們完全無關，希望大家避免在最上愛的社群軟體上過度發表評論、私訊，或是未經授權轉載照片。

經紀公司澄清，死者僅是同名同姓，並非自家聲優。（X＠最上愛）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】