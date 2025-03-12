日本女Po相上網激怒人被推下橋亡　同謀友囚23年　家屬：刑期太輕

日本北海道旭川市17歲女高中生村山月被發現陳屍「神居大橋」之下後，地方法院上周五（7日）對女子小西優花進行陪審團審判，小西優花被指19歲時與另一名女子內田梨瑚一起，把年僅17歲的村山月推下橋，導致其死亡。小西優花被指控犯有謀殺和其他罪行，判處23年監禁。村山月家人對此指，此案所判刑期太過輕。



日本放送協會報道，判決後，受害者家屬透過律師發表一份聲明，對於23年的刑期，家屬表示，自己明白法官在法律允許的範圍內考慮了受害者家屬的感受，但想到17歲的女兒失去的生命，自己還是覺得判23年實在是太輕了。

↓幫兇小西優花↓

根據《文春週刊》，事源於2024年4月18日，內田梨瑚指控村山月未經允許使用她的照片，要求對方支付10萬日圓作為和解金不果，憤怒的內田梨瑚和包括1名未成年人在內的3名同伴在留萌市一個路邊車站見面，並從那裏開車帶村山月前往約60公里外的旭川市。

村山月（Youtube@FNNプライムオンライン截圖）

途中，村山月感覺自己遇到危險，逃到一間便利店並向店員求助，但遭到拒絕。村山月之後遭到襲擊並被帶回車上，內田梨瑚和其中一名同伴更在車上作出猥褻行為。

時間來到19日，內田梨瑚錄製村山月赤身裸體、跪在地上並平伏在地的影片。內田梨瑚和小西優花之後在約10米高的吊橋「神居大橋」上，把村山推下橋。

內田梨瑚（Youtube@FNNプライムオンライン截圖）

警方5月上旬已依監禁與恐嚇罪嫌將4人逮捕。警方6月12日再以殺人罪嫌逮捕2人。針對內田梨瑚的審訊仍未展開。