美國下一目標？白宮斥日本「對大米徵700%關稅」　日方：盼溝通

美國白宮新聞發言人萊維特（Karoline Leavitt）周二（11日）表示，日本對大米徵收700%關稅。日本內閣官房長官林芳正回應指，無論如何希望與美方溝通。



根據共同網，萊維特在記者會上提及與貿易夥伴彼此徵收相同水平關稅的總統特朗普「對等關稅」政策時稱：「日本對大米徵收700%的關稅。」

萊維特指着一張似乎列出印度和歐盟等經濟體關稅百分比的圖表，上面還列示印度、歐盟等經濟體的關稅水平，以及日本對美國牛肉和乳製品的進口稅率。

她表示：「特朗普總統相信對等互惠。」

林芳正2024年9月3日召開記者會。（Youtube@yoshimasa-hayashi）

日本是否對大米徵700%關稅？

共同網指，日本對進口大米設有一定免稅配額，超出部份則對每公斤徵收341日圓（約17.8港元）關稅，理論上若進口米價格便宜，關稅稅率確有可能達700%，但考慮到從美國進口米的價格水平，稅率應是低於700%。

報道談到日本農林水產省2005年參與世貿組織（WTO）談判時曾參考國際上做法將該關稅稅額換算成稅率，得出結果為「778%」，因此萊維特所指的可能是此數字。

日本內閣官房長官林芳正12日在記者會上表示「對於相關言論不便逐一回應，但無論如何希望與美方展開溝通。」