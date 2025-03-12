特朗普第二任期開展50天　「首席顛覆者」當之無愧

美國總統特朗普（Donald Trump）在第二任期展開的頭50天內，再次以其獨特的政治風格和外交策略，引發全球關注。無論是國內政策還是國際事務，特朗普的「顛覆性」舉措持續影響數百萬人的生活，並重塑美國與世界的關係。



特朗普在第二任期的頭50天內，迅速推動一連串極具爭議的國內政策。從移民改革到經濟政策，特朗普的舉措再次引發激烈的政治辯論。他的支持者認為這些政策有助於「讓美國再次強大」，而批評者則指責其加劇社會分裂，並對弱勢群體造成不利影響。

他把盟友形容為美國經濟的水蛭並對他們徵收關稅，在聯合國投出與俄羅斯和朝鮮一致的票，反對美國幾乎所有的傳統盟友，挫敗一項將莫斯科認定為侵略者的決議。

在外交領域，特朗普的「美國優先」政策繼續主導其國際戰略。特朗普與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的互動，以及對歐洲盟友的態度，再次突顯其對傳統外交框架的挑戰。

圖為2025年3月6日，美國總統總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

特朗普與副總統萬斯（JD Vance）的緊密合作，也在國際事務中展現出強硬的立場。從中東到拉丁美洲，特朗普的外交政策被視為一種交易性的戰略，旨在最大化美國的利益，但這也導致與多國關係的緊張。

特朗普的政策不僅影響美國國內，更對全球數百萬人產生深遠影響。例如，其移民政策的收緊導致許多家庭被迫分離，而貿易政策的調整則對全球供應鏈造成衝擊。許多國家和企業不得不重新評估與美國的經濟關係，以應對特朗普政府帶來的不確定性。

特朗普在第二任期的頭50天內，再次證明自己被視為「首席顛覆者」是當之無愧。無論是國內還是國際，他的政策都充滿爭議且影響深遠。分析人士預測，隨着任期的推進，特朗普可能會繼續推行其顛覆性的議程，這將進一步改變美國的政治格局和全球秩序。