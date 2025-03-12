市場擔心美國經濟衰退將至　特朗普反而轉發100多帖文讚揚自己

在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）拒絕排除經濟衰退可能性後，華爾街遭遇黑色星期一。



英國《衛報》注意到，雖然市場對特朗普的言論作出強烈反應，但這位美國總統非但沒有急於平息動盪的市場，反而在其自創的社交媒體平台「真相社交」（Truth Social）上瘋狂發布了100多條自我吹噓的帖子。

報道稱，特朗普分享了大量連結，最開始，他於美東時間3月10日上午11點44分分享了福克斯新聞的一篇報道，內容為英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或施紀賢）上個月訪美前宣布將增加國防支出，凸顯「特朗普效應」的影響。隨後，數十條信息接踵而至，其中大部分都是讚揚其經濟政策和其他政策的文章。

當天下午1點左右，媒體分析師們已經開始討論美國經濟衰退或「特朗普衰退」的概念，但特朗普並未發布與經濟相關的內容，而是關於美國哥倫比亞大學親巴勒斯坦抗議學生代表哈利勒（Mahmoud Khalil）的。

2024年6月1日，美國紐約市，哥倫比亞大學的巴勒斯坦研究生哈利勒（Mahmoud Khalil）在校園內向媒體講述拉法起義營地（the Revolt for Rafah encampment）的情況。（Reuters）

哈利勒持有美國綠卡，3月8日晚被美國移民與海關執法局（ICE）特工帶走，引發民眾不滿。目前，美國多個民權組織、移民團體譴責特朗普政府濫用移民法，侵犯言論自由。有活動人士發起請願書，要求釋放哈利勒，以及哥大撤銷允許ICE無需搜查令進入校園的協議。

消停了幾小時後，特朗普又發布帖文，內容包括加州聯邦眾議員、共和黨人伊薩（Darrell Issa）將提名美國總統特朗普角逐諾貝爾和平獎、共和黨人對他的支持等等。

截至當天收盤，三大指數均跌超2%，其中標普500指數下跌2.7%，納斯達克綜合指數下跌4%，道瓊斯指數跌2.08%。此外，大型科技股普遍下跌，其中特斯拉股（Tesla，TSLA）價暴跌超過15%，市值蒸發1300億美元（約1萬億港元），創下2020年9月以來的最大單日跌幅，股價較歷史高點近乎「腰斬」。

然而，彼時特朗普卻在給讓其一炮而紅的真人騷節目《飛黃騰達》（The Apprentice）打廣告。《飛黃騰達》於2004年在NBC電視台首播，參賽者需要通過一系列挑戰來證明自己的商業技能，以贏得在特朗普手下工作的機會。在《飛黃騰達》中特朗普有句著名的口頭禪「你被解僱了！」他曾多次將其用於總統競選活動中。

這檔節目修復了特朗普此前因財務困難而一度受損的形象。法新社曾指出，在2015年特朗普宣布競選美國總統前，《飛黃騰達》徹底扭轉了特朗普的命運，使他成為了全美家喻戶曉的人物。《紐約客》也評論說，《飛黃騰達》「重新將他（特朗普）神話化，並在更大的範圍內將他變成美國式成功的偶像。」

在一連串帖文中，特朗普不忘指責加拿大是「關稅濫用者」，並警告稱，美國將不再補貼加拿大。此外，特朗普還稱讚馬斯克（Elon Musk），並抨擊抵制特斯拉和攻擊、傷害馬斯克的人。

2025年3月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）和Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）站在白宮南門外，宣布為白宮員工新買的一輛紅色Tesla Model S電動車，以示對馬斯克支持。（Reuters）

他寫道，「馬斯克正『冒着風險』幫助我們的國家，他做得非常出色！但激進的左翼瘋子們，卻像他們經常做的那樣，試圖串通起來非法抵制特斯拉，這個世界上最偉大的汽車製造商之一、馬斯克的『寶貝』，來攻擊和傷害馬斯克以及他所代表的一切。他們曾試圖在2024年的總統選舉中這樣對我，但結果如何呢？無論如何，我明天早上會購買一輛全新的特斯拉，以表達對馬斯克的信心和支持。他是一位真正偉大的美國人。他用自己卓越的技能來幫助『讓美國再次偉大』，為什麼他要因此而受到懲罰呢？」

馬斯克在社交平台X上對特朗普的支持表示感謝。（X平台截圖）

報道指出，與往常一樣，白宮官員一直在向媒體發表匿名講話，試圖為特朗普「翻譯」，平息人民對經濟的擔憂。

一位官員在接受CNBC採訪時表示，「我們看到股市的動物精神（animal spirits）與我們實際看到的企業和企業領導人的表現之間存在着強烈的分歧。就中長期經濟前景而言，後者顯然比前者更有意義。」在經濟學中，「動物精神」一詞被用來描述人類情感（而非純粹邏輯）支配投資者決策的情況。

報道還稱，曾寫過四本關於特朗普的書的美國知名自由調查記者、暢銷書作家沃爾夫（Michael Wolff）曾表示，特朗普的帖文很多並非是其本人發布的，而是由特朗普的助手哈普（Natalie Harp）所發。根據沃爾夫的說法，哈普與特朗普的親密關係讓特朗普的家人感到困惑、憤怒和擔憂。

特朗普助手Natalie Harp於2024年4月15日現身紐約法庭外（Reuters）

特朗普第一任期的白宮工作人員馬修斯（Sarah Matthews）也曾說，特朗普自己發布的帖文非常明顯，通過「措辭、字母的大小寫」就能判斷出，而助手發布的通常在「語法上更準確」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

