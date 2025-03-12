美國商務部長：即使特朗普關稅政策引發衰退　依然「物有所值」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日大打「關稅戰」，導致美國金融市場大幅波動。有評論認為特朗普「朝令夕改」的經濟政策將導致美國經濟步入衰退（recession）。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受媒體訪問時強調：「特朗普的政策是美國有史以來最重要的政策，即使引發衰退，依然值得（It's worth it）。」



美國與加拿大近期連番開展「關稅戰」，導致美國股市大幅波動和下跌。

2025年3月11日，美國華盛頓，圖為特朗普出席商業會議時發表講話。（Reuters）

面對外界質疑特朗普的政策將導致美國陷入經濟衰退，商務部長盧特尼克11日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪，記者向其提問：「假如關稅政策導致經濟衰退，即使只是短期的衰退，它們是否值得這樣做？」

2025年3月4日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在國會大樓向國會聯席會議發表演說之前，圖為商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。

盧特尼克斬釘截鐵地表示：「是的，即使關稅政策將引發經濟衰退，我依然認為它們物有所值。但美國經濟之所以有可能陷入衰退，唯一的原因就是拜登（Joe Biden）政府那些荒謬的政策。這些政策會帶來收入。它們將促進經濟增長，同時讓製造業工廠回歸美國。」