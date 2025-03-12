路透社：加拿大將反制　對美國徵298億加元報復式關稅

路透社引述一位匿名加拿大官員指，加拿大3月12日將宣布對美國徵收規模達298億加元（約319.6億港元）的報復式關稅，以回應美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對鋼鋁徵收的關稅。



總統特朗普向全球進口鋼鋁徵收25%關稅已在香港時間3月12日中午12時生效，而加拿大則是美國最大的鋼鋁外國供應國。

美國與加拿大近期連番開展「關稅戰」，主張向出口美國電力徵收附加費以反制的安大略省省長福特（Doug Ford），在與美國商務部部長盧特尼克（Howard Lutnick）交涉後，同意暫停對加拿大出口至美國密歇根州、紐約州與明尼蘇達州的電力徵25%附加費的決定。

2025年3月4日，加拿大安大略省長福特（Doug Ford）回應特朗普（Donald Trump）對墨西哥和加拿大進口產品徵收25%的新關稅。（Reuters）

特朗普此前回應加拿大安大略省政府向美國3個州出口電力徵收25%附加費，決定12日起對加拿大進口鋼鐵和鋁產品，加徵自25%翻倍至50%的關稅。但他在福特做出決定後轉態，撤回倍增決定，對相關產品的關稅維持自此前的25%。