杜特爾特飛抵荷蘭　移交國際刑事法院羈押

日前因被國際刑事法院（ICC）下發逮捕令、受控涉嫌反人類罪的菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）周三（3月12日）經菲律賓押解後飛抵荷蘭，ICC指他抵達荷蘭後不久就被移交給法院，強調他因ICC批准的逮捕令先遭菲律賓當局拘捕。



路透社引述消息人士報道，據信一架載有杜特爾特的飛機抵達荷蘭鹿特丹海牙機場，預料現年79歲的他下一步將被轉移至荷蘭海岸附近的拘留所，未來數日內將首次出庭受審。

另有約20名示威者齊聚海牙國際刑事法院門前示威，反對杜特爾特任內打響的「禁毒戰爭」，他們認為不少毒販與吸毒者在未經審判的情況下遭到杜特爾特政府處決。

杜特爾特早前在經香港飛抵菲律賓馬尼拉後遭當局控制，之後連夜搭乘航班飛往荷蘭，飛機先是抵達阿聯酋杜拜停留加油，隨後再轉抵荷蘭。他被ICC指控涉嫌戰爭罪、反人類罪與種族滅絕罪。

菲媒Inquirer新聞網指，他所乘達的航班編號為RP-C5219、包機型號是「灣流（Gulfstream）G550 型」的飛機，經過近一日的連續飛行終抵荷蘭。

2025年3月12日，荷蘭鹿特丹（Rotterdam），圖為路透社所指，據信載有杜特爾特的機場飛抵荷蘭鹿特丹海牙機場。（截圖自X@BobHGL）

期間航班一度在杜拜機場延誤長達7小時，路透社指原因在於他經過周密身體檢查後才開展下一趟飛行。

前菲律賓勞工和就業部部長Silvestre Bello III指，一個法律團隊將會評估事件，尋求獲准面見杜特爾特的日期以及獲悉他具體將被押往何處。

杜特爾特的女兒、副總統莎拉（Sara Duterte）早前已登上前往荷蘭阿姆斯特丹的班機，她早前批評當局拘捕行動屬「國家綁架行為」，質疑這是為在今年中期選舉掃除障礙，但現任總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）否認指控。