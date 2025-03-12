杜特爾特專機經杜拜轉飛荷蘭　女兒IG控訴父親8小時僅獲1份三文治

菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）3月11日從香港返回馬尼拉後被捕，其後晚上被押解上專機被送往荷蘭海牙（Hague）。據菲律賓媒體報道，杜特爾特的專機已在香港時間12日下午4時，從杜拜（Dubai）飛往海牙。杜特爾特的小女兒維羅妮卡（Veronica Duterte）在其社交平台發限時動態控訴，父親在8小時的飛行途中僅獲得一份三文治。



據菲律賓媒體拉普勒（Rappler）報道，杜特爾特的專機原訂香港時間12日下午2時抵達荷蘭鹿特丹（Rotterdam），但據網上航班追蹤顯示，專機曾在阿聯酋杜拜停留。

路透社同日引述國際刑事法院（ICC）的消息指，專機於香港時間12日下午4時飛離杜拜，暫時未知具體何時會飛抵荷蘭。

菲律賓媒體發布杜特爾特在專機上接受醫療照護的照片：

自杜特爾特11日被捕以來，一直透過其社交媒體分享父親最新情況的小女兒維羅妮卡，就在其IG發限時動態，可以見到杜特爾特與維羅妮卡正進行視像通話。

杜特爾特小女兒維羅妮卡發IG限動控訴，父親在8小時的飛行中僅獲一份三文治：

菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）3月11日晚上被押解上專機被送往荷蘭海牙。杜特爾特的專機已在香港時間12日下午4時，從杜拜飛往海牙。杜特爾特的小女兒維洛妮卡（Veronica Duterte）在其IG發限時動態控訴，父親在8小時的飛行途中僅獲一份三文治。（IG@veronicaduterte）

維羅妮卡寫道：「一趟要飛8小時的航班，只能獲得一份三文治？」（a flight lasting more than 8 hours but left with a sandwich to eat?）