杜特爾特專機經杜拜轉飛荷蘭　女兒IG控訴父親8小時僅獲1份三文治

菲律賓前總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)3月11日從香港返回馬尼拉後被捕,其後晚上被押解上專機被送往荷蘭海牙(Hague)。據菲律賓媒體報道,杜特爾特的專機已在香港時間12日下午4時,從杜拜(Dubai)飛往海牙。杜特爾特的小女兒維羅妮卡(Veronica Duterte)在其社交平台發限時動態控訴,父親在8小時的飛行途中僅獲得一份三文治。



據菲律賓媒體拉普勒(Rappler)報道,杜特爾特的專機原訂香港時間12日下午2時抵達荷蘭鹿特丹(Rotterdam),但據網上航班追蹤顯示,專機曾在阿聯酋杜拜停留。

路透社同日引述國際刑事法院(ICC)的消息指,專機於香港時間12日下午4時飛離杜拜,暫時未知具體何時會飛抵荷蘭。

菲律賓媒體發布杜特爾特在專機上接受醫療照護的照片:

自杜特爾特11日被捕以來,一直透過其社交媒體分享父親最新情況的小女兒維羅妮卡,就在其IG發限時動態,可以見到杜特爾特與維羅妮卡正進行視像通話。

杜特爾特小女兒維羅妮卡發IG限動控訴,父親在8小時的飛行中僅獲一份三文治:

菲律賓前總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)3月11日晚上被押解上專機被送往荷蘭海牙。杜特爾特的專機已在香港時間12日下午4時,從杜拜飛往海牙。杜特爾特的小女兒維洛妮卡(Veronica Duterte)在其IG發限時動態控訴,父親在8小時的飛行途中僅獲一份三文治。(IG@veronicaduterte)

維羅妮卡寫道:「一趟要飛8小時的航班,只能獲得一份三文治?」(a flight lasting more than 8 hours but left with a sandwich to eat?)