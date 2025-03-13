美環保局將放寬31項限制　料推翻溫室氣體危害公共健康定論

美國環境保護署（EPA）署長澤爾丁（Lee Zeldin）於3月12日宣布，將放寬前總統拜登（Joe Biden）時代的31項法規，以促進農業、電力、石油和石化產品，以及汽車等行業的發展，從而配合總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政策。此外，EPA料將推翻2009年認定溫室氣體危及公共健康及必須加以規範的定論，環保人士和科學家稱，這項定論已成為美國法律的基石，特朗普政府勢再遭法律挑戰。



圖為2025年2月3日，美國環保局（EPA）局長澤爾丁（Lee Zeldin）在俄亥俄州發表講話。（Reuters）

綜合路透社、英國《獨立報》等外媒報道， 澤爾丁表示，其舉措將消除數萬億美元的監管成本和隱性稅，降低美國家庭的生活成本，並降低購車、取暖和經營企業等必需品的價格。他聲稱，這將是美國史上放鬆管制的最重要一天，他正執行特朗普上任第一天的行政命令，以消除工業界的繁文縟節。

澤爾丁透露，他將減少受《淨水法案》（Clean Water Act，暫譯）監管的水道數量，EPA也將檢討拜登時代的發電廠減排規則，並降低2027年及以後車輛的排放標準。

圖為2025年2月18日，美國聯邦政府僱員工會的地方分會，在伊利諾州芝加哥舉行集會，反對總統特朗普（Donald Trump）政府解僱環保局（EPA）的試用期員工。（Reuters）

澤爾丁又稱，他和特朗普均支持重寫EPA於2009年的調查定論，即導致全球暖化的溫室氣體會危害公眾健康和福祉。路透社指出，此定論為其後一系列氣候法規的法律基礎。

環保組織Natural Resources Defense Council表示，溫室氣體危及公共健康已有壓倒性的科學證據，無法想像EPA能夠在法庭上提出任何站得住腳的理論。