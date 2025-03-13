法國舉辦五國防長會議　勒科爾尼：歐洲對烏克蘭問題達成共識

俄烏戰火持續逾三年，法國周三（3月12日）聯合英國、德國、意大利、波蘭共五國的國防部長召開防長會議，旨在討論如何在缺乏美國支持下，維護歐洲安全以及支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵。法國防長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）會議後對烏克蘭問題表示樂觀，稱歐洲國家在此達成廣泛共識。



綜合英國《衛報》與路透社報道，法國防長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）表示，約有15個國家有意推進旨在實現俄烏停火的歐洲方案。

他還明確這共識，稱對烏克蘭的安全保障，首個部份顯然是烏克蘭軍隊本身（the first of the security guarantees for Ukraine is obviously the Ukrainian army itself）。

德國防長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）強調歐洲需採取統一方式採購武器。

2025年3月12日，法國巴黎，圖為五國防長在會議期間會面北約代表。（Reuters）

賀理安：加快建立歐洲維和部隊

主張援烏抗俄的法國與英國日前領導34國的軍事首腦舉行會議，討論建立在俄烏停火後進駐烏克蘭的歐洲維和部隊。今次會議除五國防長與會外，還有多位歐洲領導人出席。

英國國防大臣賀理安（John Healey）防長會晤後表示，正在加快進行有關工作，還隔空向俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）喊話，「接受停火，開始談判並結束戰爭（accept the ceasefire, start negotiations and end the war）」。

而遠在俄羅斯的普京亦在當日親臨前線，視察在俄軍猛攻下奪回的庫爾斯克部份領土，為烏反攻後首次。

芬蘭：將加入「自願聯盟」

芬蘭外長瓦爾托寧（Elina Valtonen）在3月12日表示，將加入「自願聯盟（coalition of the willing）」，強調正研究須提供何援助確保烏克蘭安全。不過總理奧爾波（Petteri Orpo）則表示旗下軍隊不會進駐烏克蘭。

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或施紀賢）早前公布歐洲領導人達成俄烏和平的四點共識，其中一項包括歐洲發展捍衞和平的自願聯盟。

波蘭：旗下軍隊不會進駐烏克蘭

早前準備為國內男性提供軍事訓練、推行全民皆兵計劃的波蘭表示，不會允許旗下軍隊進駐烏克蘭。總理圖斯克（Donald Tusk）會議中還面見土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）還向對方提議，在俄烏簽署停火協議後，土耳其能參與維護俄烏邊境穩定，不過埃爾多安則重申此前願主辦交戰雙方和談的立場。

2025年3月12日，法國巴黎，圖為法國主辦的五國防長會議中，英國、法國、意大利、德國、波蘭防長等人出席合影。（Reuters）

儘管美國未參加今次會談，歐洲領導人仍將討論美國的重要性，包括呼籲美國為旗下部隊遇襲是提供援助，但白宮拒絕。