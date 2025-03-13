特朗普稱美官員已啟程赴俄　澤連斯基：不承認任何被佔領土地屬俄

美烏代表團在沙特會談，並得出烏克蘭願停火30天的共識後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於3月12日表示，美國官員已啟程前往俄羅斯，他希望俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會同意停火。美國白宮隨後宣布，派遣特使威特科夫（Steve Witkoff）將前往莫斯科，尋求推動達成30天停火協議。



烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日表示，烏方不會承認被佔領土地屬於俄羅斯，指烏軍為重奪領土付上巨大人員傷亡，這是烏方最重要的「紅線」。關於特朗普稱將再次邀請訪問白宮，澤連斯基稱未收到任何邀請信息。



圖為2025年3月11日，美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）在沙特與烏克蘭代表舉行會談。（Reuters）

特朗普表示，和平協議「現在取決於俄羅斯」。但路透社引述莫斯科消息人士稱，普京認為協議「難以接受」，認為需要敲定獲得某種形式的安全保障，加上俄軍在戰事取得進展，消息指「普京很難同意」，且立場很堅定。

澤連斯基12日在基輔舉行的記者會上重申，他「不信任」俄羅斯，但支持特朗普政府盡快推動和平。他透露，烏美會談「逐項」討論了關鍵議題，現在公布細節為時尚早。

圖為2025年3月12日，烏克蘭總統澤連斯基澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會見記者。（Reuters）

澤連斯基表示，在烏方展現希望迅速結束戰爭的意願，美方同意恢復對烏軍援。此外，烏美聯合聲明就「安全保障」釋放了積極信號，如果30天臨時停火能夠實現，烏美雙方將就安全保障進行更詳細的討論。

他又指出，烏方並與美方正在討論（對俄）制裁措施和增強烏克蘭實力。如果俄方不願意接受美方建議，烏方希望美方能夠兌現「說過的話」。