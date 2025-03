法國舉辦五國防長會議　法防長：歐洲對烏克蘭問題達成共識

俄烏戰火持續逾三年,法國周三(3月12日)聯合英國、德國、意大利、波蘭共五國的國防部長召開防長會議,旨在討論如何在缺乏美國支持下,維護歐洲安全以及支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵。法國防長勒科爾尼(Sébastien Lecornu)會議後對烏克蘭問題表示樂觀,稱歐洲國家在此達成廣泛共識。



綜合英國《衛報》與路透社報道,法國防長勒科爾尼(Sébastien Lecornu)表示,約有15個國家有意推進旨在實現俄烏停火的歐洲方案。

他還明確這共識,稱對烏克蘭的安全保障,首個部份顯然是烏克蘭軍隊本身(the first of the security guarantees for Ukraine is obviously the Ukrainian army itself)。

德國防長皮斯托里烏斯(Boris Pistorius)強調歐洲需採取統一方式採購武器。

2025年3月12日,法國巴黎,圖為五國防長在會議期間會面北約代表。(Reuters)

賀理安:加快建立歐洲維和部隊

主張援烏抗俄的法國與英國日前領導34國的軍事首腦舉行會議,討論建立在俄烏停火後進駐烏克蘭的歐洲維和部隊。今次會議除五國防長與會外,還有多位歐洲領導人出席。

英國國防大臣賀理安(John Healey)防長會晤後表示,正在加快進行有關工作,還隔空向俄羅斯總統普京(Vlamidir Putin,又譯普丁或蒲亭)喊話,「接受停火,開始談判並結束戰爭(accept the ceasefire, start negotiations and end the war)」。

而遠在俄羅斯的普京亦在當日親臨前線,視察在俄軍猛攻下奪回的庫爾斯克部份領土,為烏反攻後首次。

芬蘭:將加入「自願聯盟」

芬蘭外長瓦爾托寧(Elina Valtonen)在3月12日表示,將加入「自願聯盟(coalition of the willing)」,強調正研究須提供何援助確保烏克蘭安全。不過總理奧爾波(Petteri Orpo)則表示旗下軍隊不會進駐烏克蘭。

英國首相施紀賢(Keir Starmer,又譯施凱爾或斯塔默)早前公布歐洲領導人達成俄烏和平的四點共識,其中一項包括歐洲發展捍衞和平的自願聯盟。

波蘭:旗下軍隊不會進駐烏克蘭

早前準備為國內男性提供軍事訓練、推行全民皆兵計劃的波蘭表示,不會允許旗下軍隊進駐烏克蘭。總理圖斯克(Donald Tusk)會議中還面見土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdoğan)還向對方提議,在俄烏簽署停火協議後,土耳其能參與維護俄烏邊境穩定,不過埃爾多安則重申此前願主辦交戰雙方和談的立場。

2025年3月12日,法國巴黎,圖為法國主辦的五國防長會議中,英國、法國、意大利、德國、波蘭防長等人出席合影。(Reuters)

儘管美國未參加今次會談,歐洲領導人仍將討論美國的重要性,包括呼籲美國為旗下部隊遇襲是提供援助,但白宮拒絕。