日本橫濱車站隨機殺人　57歲婦遭持刀男「來回猛刺」倒臥血泊慘死

日本JR橫濱車站附近6月9日晚間發生一起隨機殺人事件，一名57歲的菲律賓籍女性走在路上，豈料卻突然遭到一名來自東京的33歲男子持刀「來回猛刺」，頓時鮮血直流、倒臥路上，即便送醫搶救，卻仍不幸死亡。



根據日本放送協會、《朝日新聞》，位於神奈川縣橫濱市西區的JR橫濱車站，9日晚間7時45分發生一起殺人案件，57歲的菲律賓籍女性礒崎Arisu Himao（音譯）在南幸2丁目的道路上，遭到一名男子持利刃來回猛刺胸部，當場倒臥在地、血流不止，一名男性目擊後立刻向警方報案。

警方抵達現場後，果然見到該名女子胸部及其他部位慘遭來回猛刺。她倒臥路旁，於是警員緊急將其送往醫院搶救，然而還是不幸回天乏術。

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9日晚間11時，一名33歲的男性走向附近的派出所對警方自首，於是警方將該名男子以殺人嫌疑逮捕。該名33歲的男子名為安藤幸生、來自東京都町田市，目前為待業狀態，他在接受調查時向警方坦承罪嫌。

日本JR橫濱車站附近6月9日晚間發生一起隨機殺人事件，一名57歲的菲律賓籍女性走在路上，遭到一名來自東京的33歲男子安藤幸生持刀「來回猛刺」，頓時鮮血直流、倒臥路上，即便送醫搶救，卻仍不幸死亡。

日本JR橫濱車站附近6月9日晚間發生一起隨機殺人事件，一名57歲的菲律賓籍女性走在路上，遭到一名來自東京的33歲男子安藤幸生持刀「來回猛刺」，頓時鮮血直流、倒臥路上，即便送醫搶救，卻仍不幸死亡。

警方調查後，發現該名遭到隨機刺殺的菲律賓籍女子本身並不認識兇嫌安藤幸生，研判是隨機殺人，目前還在詳細調查中。據悉，案發現場距離JR橫濱車站只需要徒步5分鐘，附近是餐廳林立的鬧區。

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