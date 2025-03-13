新西蘭情報局稱中方帶來安全風險　中國使館：完全無中生有

中國駐新西蘭大使館3月13日指責新西蘭安全情報局散布虛假信息。此前在太平洋島國庫克群島與中國簽署全面戰略夥伴協議後，該情報局負責人警告稱，中國在太平洋地區日益增長的影響力會帶來安全風險。



新西蘭安全情報局負責人3月7日出席活動時，稱中國在太平洋地區將經濟同安全合作掛鈎，製造競爭的地區架構，並對中國同庫克群島交往潛在安全風險表達關切。

庫克群島總理布朗（Mark Brown）訪華，2月14日下午在哈爾濱會見中國國務院總理李強（影片截圖）

中國駐惠靈頓大使館表示，該位負責人的言論「毫無依據，完全是無中生有，散布虛假信息。」並稱，「我們敦促有關人員不要以冷戰思維和零和心態『鏡像』中國，不要濫用安全的概念，不要把無關的問題政治化。」

中方表示，中國始終秉持充分尊重島國主權和獨立，充分尊重島國意願，充分尊重島國民族文化傳統，充分尊重島國聯合自強的「四個充分尊重」原則，發展同包括庫克群島在內的太平洋島國關係。「中國對太平洋島國的幫助不附加政治條件，不強加於人，不開『空頭支票』」