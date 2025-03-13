杜特爾特拍片稱為禁毒戰爭負責　飛抵荷蘭住ICC「貼心」牢房

菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）因被國際刑事法院（ICC）指控「涉嫌戰爭罪、反人類罪與種族滅絕罪」並被菲警方逮捕，周三（3月12日）已飛抵荷蘭，將接受審判。ICC網上資料顯示，為杜特爾特分配的拘留所設計很「貼心」。他本人則在網上發布於飛機上拍攝的影片，稱對菲律賓政府的「禁毒戰爭」負全責，並準備在ICC展開法律鬥爭。



▼杜特爾特向國民講話

杜特爾特在社交平台Facebook發布影片中說：「無論過去發生什麼，我都會成為菲律賓執法部門和軍隊的先驅。我已經說過了，我會保護你們，我會對一切負責。」

79歲的前總統周三早前時間乘坐包機抵達鹿特丹機場。ICC聲明稱，他將於未來幾天在海牙接受ICC法官的首次出庭審理，目前已被轉移到荷蘭海岸的一個拘留所。

ICC網上資料顯示，為杜特爾特分配的拘留所設計很「貼心」。圖為拘留所內的囚犯公共區域。（ICC網站）

ICC網站顯示，該拘留所位於海牙席凡寧根區（Scheveningen），目前關押5名受審中的囚犯，且每個人都有獨立牢房。除了盥洗用具還有電視機、書架、衣櫥，比一般囚室「貼心」。拘留所提供三餐，囚犯還能買菜在公共廚房煮食。亦可使用僅能連接法院內部系統的電腦，以便查閱案件資料，但無法連接網路。

ICC網站上顯示的標準牢房圖片（ICC網站）

ICC門前出現約20名示威者，抗議杜特爾特任內打響的「禁毒戰爭」，他們認為不少毒販與吸毒者在未經審判的情況下遭處決。