美國女網紅「強搶袋熊BB」挨轟　澳洲總理：抱走鱷魚寶寶試試？

美國一名女網紅到澳洲旅遊時，為了拍片竟然強行把袋熊寶寶從媽媽手中奪走。此事引起外界嘩然，也引來澳洲政府的批評。澳洲外長黃英賢（Penny Wong）表示網紅此舉「非常糟糕」，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）更是嘲諷道，建議她應該嘗試「把小鱷魚從鱷魚媽媽身邊帶走，看看（後果）會怎麼樣」。



《衛報》周五（14日）引述政府消息人士指，這名網紅周五早上離開了澳洲。澳洲內政部長兼移民部長伯克（Tony Burke）周四表示，他「迫不及待地想看到這個人離開」，部門正「研究瓊斯的簽證條件」，以確定她「是否違反移民法」。

在網路上自稱是野生動物學家和環境科學家的美國女子瓊斯（Sam Jones）到澳洲旅遊期間強行把袋熊寶寶從媽媽手中奪走，袋熊媽媽發現孩子被搶，驚慌地追上來希望能帶回孩子，然而瓊斯卻沒有停下來，只顧對鏡頭炫耀不斷掙扎的袋熊寶寶。

美國一名女網紅到澳洲旅遊時為了拍片竟強行把袋熊寶寶從媽媽手中奪走。（IG@samstrays_somewhere）

專家指「小袋熊當時極度痛苦」 當地網民怒呼：把她逐出澳洲（點圖放大瀏覽）：

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她把有關影片發布到社交媒體後遭到大量批評。影片曝光後引發網友怒火，雖然瓊斯目前已經將原始影片下架，相關畫面仍在網路上流傳，網友紛紛留言「把她驅逐出澳洲」、「逮捕她」、「這些網紅為了流量真的是什麼事都做得出來」等。

自稱動物學家 點圖放大看更多瓊斯的照片：

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當地動物救援人員塔尼亞（Tania Bishop）向媒體表示，影片中的袋熊寶寶看起來約8個月大，還是得完全依賴母親的狀態，瓊斯強行把寶寶帶離母親的行為不但會讓其痛苦，不正確的抱姿也容易導致寶寶受傷，「小袋熊當時發出嘶嘶聲，這是極度痛苦的表現。」