美國女網紅「強搶袋熊BB」挨轟 澳洲總理：抱走鱷魚寶寶試試？
撰文：洪怡霖
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美國一名女網紅到澳洲旅遊時，為了拍片竟然強行把袋熊寶寶從媽媽手中奪走。此事引起外界嘩然，也引來澳洲政府的批評。澳洲外長黃英賢（Penny Wong）表示網紅此舉「非常糟糕」，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）更是嘲諷道，建議她應該嘗試「把小鱷魚從鱷魚媽媽身邊帶走，看看（後果）會怎麼樣」。
《衛報》周五（14日）引述政府消息人士指，這名網紅周五早上離開了澳洲。澳洲內政部長兼移民部長伯克（Tony Burke）周四表示，他「迫不及待地想看到這個人離開」，部門正「研究瓊斯的簽證條件」，以確定她「是否違反移民法」。
在網路上自稱是野生動物學家和環境科學家的美國女子瓊斯（Sam Jones）到澳洲旅遊期間強行把袋熊寶寶從媽媽手中奪走，袋熊媽媽發現孩子被搶，驚慌地追上來希望能帶回孩子，然而瓊斯卻沒有停下來，只顧對鏡頭炫耀不斷掙扎的袋熊寶寶。
專家指「小袋熊當時極度痛苦」 當地網民怒呼：把她逐出澳洲（點圖放大瀏覽）：
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她把有關影片發布到社交媒體後遭到大量批評。影片曝光後引發網友怒火，雖然瓊斯目前已經將原始影片下架，相關畫面仍在網路上流傳，網友紛紛留言「把她驅逐出澳洲」、「逮捕她」、「這些網紅為了流量真的是什麼事都做得出來」等。
自稱動物學家 點圖放大看更多瓊斯的照片：
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當地動物救援人員塔尼亞（Tania Bishop）向媒體表示，影片中的袋熊寶寶看起來約8個月大，還是得完全依賴母親的狀態，瓊斯強行把寶寶帶離母親的行為不但會讓其痛苦，不正確的抱姿也容易導致寶寶受傷，「小袋熊當時發出嘶嘶聲，這是極度痛苦的表現。」
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