防政府停擺　舒默願支持共和黨提案　臨時撥款議案有望通過

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）周四（13日）表示願意做出讓步，支持由共和黨提出的臨時撥款議案，以避免聯邦政府停擺。



通過臨時撥款議案須得到至少8名民主黨參議員支持。舒默在一次閉門午餐會上私下向民主黨人發表講話並在周五公開講話。他說，共和黨的法案雖然很糟糕，不過政府停擺會更糟糕，會讓總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與富豪馬斯克（Elon Musk）能為所欲為。

眾議院本周二通過共和黨提出的臨時撥款議案，該法案將政府經費延長至9月30日，維持2024財年支出水準，且包含多項關鍵變更，如削減130億美元非國防支出、增加60億美元軍事支出、為邊境執法分配額外資金及進一步削減國稅局執法資金等。

民主黨人批評這項法案充斥着共和黨人的意識形態，讓人無法接受。其中，最具爭議的一項條款是，限制國會阻止特朗普動用緊急經濟權施加關稅的權限。他們又指，該法案若獲得通過，將允許特朗普政府挪用專門用於遏制芬太尼流入的資金來大規模遣返移民。

由於眾院通過這項法案後宣布休會離開，因此參議院接下來只能選擇通過法案或投票阻止，而不能針對法案內容進行修改。

假如有關的臨時撥款法案最終於15日不獲通過，將導致政府關門，並造成200多萬政府員工被迫放無薪假，這不僅會影響基層公務員生計，並直接影響數百萬美國人的生活，也可能讓民主黨承擔部分政治責任。

另外，一旦政府關門，總統將獲得更大權力，民主黨參議員希肯盧珀（John Hickenlooper）警告：「政府關門反而會給總統更多權力。他可以決定哪些部門開放、哪些關閉，如何支配資金，就像國王一樣擁有絕對控制權。」