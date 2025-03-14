施紀賢宣布廢除NHS英格蘭　英媒：以改革政府架構抗衡保守派

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）3月13日宣布廢除「NHS英格蘭」（NHS England）並把它併入衞生部，並指將節省下來的資金用於第一線的醫療服務。兩個部門合併後，將減少50%人手、即約9,300個職位。英媒分析指，他上台後不斷將矛頭指向不斷增長的政府開支及政府架構，這次改革NHS顯然是為了，阻止反對派在相關議題乘虛而入，為贏得第二任期作準備。



英國廣播公司（BBC）報道，「NHS英格蘭」於2012年成立，擁有的職員數量是衞生部的3倍，負責管理英格蘭醫療服務運作，主要由管理人員和官員組成，而不是由醫院提供護理服務的醫生和護士組成，卻由衞生及社會關懷部以公共資金資助。

時任保守黨政府於2012年表示，「NHS英格蘭」能防止政客過度干涉第一線醫療服務的運作。施紀賢則指出，廢除該機構將減少官僚主義，並醫療服務重新納入「民主控制」之中。

圖為2018年1月3日拍攝的照片，圖中可以看到位於英國倫敦的Guy's and St Thomas' Hospital醫院外，有一面英國國民保健署（NHS）的標誌。（Getty Images）

節省資金、消除官僚主義

報道指，衞生大臣施卓添（Wes Streeting）稱廢除「NHS英格蘭」對納稅人和病人來說也有好處，因為節省下來的資金將會被重新分配到第一線的醫療上，而政府預計每年可節省至少5億英鎊。

施卓添又提到，由於「NHS英格蘭」現在充斥着大量行政問題，並舉例指曾有組織必須在一個月內填寫250份表格，才能同時滿足衞生部和NHS系統的醫療要求。

報道又提到，NHS轄下的組織及員工經常受僵化的行政所規限。施卓添認為，上述變化將「解放」第一線工作人員，使他們擺脫過度和相互矛盾的上級指示。

圖為2025年3月13日，倫敦附近高韋甘比（High Wycombe）一架印有NHS標誌的救護車。（Getty Images）

施紀賢改革政府 阻保守派乘虛而入

英國天空新聞（Sky News）分析，施紀賢這次針對政府架構的改革，很可能就是想在相關議題上與保守派抗衡，為下次選舉作準備。

報道稱，施紀賢上月在一封發給所有部長的信中提到，如果政府不改變制度以利於人民，那麼選民就會尋找其他願意這樣做的政黨。

他強調：「這意味着挑戰阻礙英國發展的法律，取消阻礙進步的監管。每當我們看到阻止英國復興的障礙時，本屆政府就會把它們拆除。」

2025年3月13日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）訪問位於英國赫爾河畔京斯敦的醫療保健公司時，在問答環節中作出舉起左手的動作。（Reuters）

報道認為，施紀賢的目的具實用主義意味，如果工黨政府不能實現改革的目標，那麼人們將會在下次選舉中轉向保守黨甚至是極右的英國改革黨（Reform UK）。