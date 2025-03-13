Intel宣布陳立武擔任新CEO　美國三大晶片巨頭將全由華人掌舵

撰文：外部來稿(國際)
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當地時間3月12日，英特爾（Intel）官網發布公告，宣布任命陳立武（Lip-Bu Tan）為新任行政總裁（CEO），任命於3月18日生效。陳立武將成為英特爾7年來第四任CEO，也將是英特爾歷史上第一位華人CEO。若無出現變動，英特爾、英偉達（Nvidia）和AMD三家美國晶片巨頭將均由華人擔任領導人。

由此美國三大晶片巨頭將全部由華人掌舵，分別是英偉達CEO黃仁勳（Jensen Huang）、AMD CEO蘇姿丰（Lisa Su）、英特爾CEO陳立武。受此消息影響，英特爾當天收漲近5%，盤後漲逾10%，市值接近900億美元。

陳立武（Lip-Bu Tan）是出生在馬來西亞的華人。（Intel官網）

簡歷訊息顯示，陳立武今年65歲，出生於馬來西亞華人家庭，在新加坡長大，後移居美國，他擁有新加坡南洋理工大學物理學學士學位、麻省理工學院（MIT）核工程理學碩士學位和三藩市大學（University of San Francisco）工商管理碩士學位，並於2022年獲得了半導體行業協會的最高榮譽羅伯特·諾伊斯獎（Robert N. Noyce Medal）。

2009年至2021年，陳立武曾任電子設計自動化（EDA）巨頭Cadence的CEO，領導公司進行重塑，並推動以客戶為中心的創新文化轉型，任職期間收入增加了1倍以上，營業利潤率有所提高，股價上漲了3200%以上。

圖為美國晶片商英特爾（Intel）亞利桑那州一間工廠外的標誌，攝於2022年10月2日。（Reuters）

他還是資本風險投資公司Walden Catalyst Ventures的創始管理合夥人和華登國際的董事長，擁有豐富的上市公司董事會經驗，目前擔任Credo Technology Group和施耐德電氣的董事會成員。

此外，陳立武去年5月被任命為美國AI晶片獨角獸SambaNova Systems的執行董事長，還是通信晶片製造商Credo Technology Group Holding和施耐德電氣的董事會成員。

去年8月，陳立武曾辭去英特爾董事會職務。

中國 美國國旗（中美），半導體晶片，拍攝於 2023 年 2 月 17 日。（Reuters）

他在提交的監管文件中表示，離開董事會是因為個人決定「重新安排各種承諾的優先順序」，並且他仍然「支持公司及其重要工作」。 但有消息稱，陳立武辭職的實際原因是他與英特爾時任CEO基辛格（Pat Gelsinger）以及其他董事之間存在分歧，陳立武希望大刀闊斧裁員，包括那些對英特爾工程工作沒有貢獻的中層管理人員，而董事會沒有采納他的建議。

在接替臨時聯席CEO津斯納（David Zinsner）和Michelle (MJ) Johnston Holthaus擔任英特爾新CEO後，陳立武將重新加入英特爾董事會。Zinsner將繼續擔任執行副總裁兼CFO，Holthaus將繼續負責英特爾產品業務。在尋找新CEO期間擔任董事會臨時執行主席的Frank D. Yeary，將在陳立武出任CEO後恢復擔任董事會獨立主席一職。

英偉達（NVIDIA，又名輝達）行政總裁黃仁勳2024年6月2日在演講時展示NVIDIA的Blackwell平台（Reuters）

Frank Yeary在新聞稿中稱，「陳立武是一位傑出的領導者，他的技術行業專業知識、與產品和代工生態系統的深厚關係以及創造股東價值的良好記錄，正是英特爾下一任CEO所需要的」。

Yeary提到自己曾與陳立武密切合作，親眼目睹了陳立武對客戶的不懈關注如何推動創新和成功，「很高興能夠聘請陳立武擔任我們的CEO，我們將努力加速公司扭虧為盈，抓住未來巨大的增長機遇。」

對於自己的任命，陳立武表示：「我很榮幸加入英特爾擔任CEO。我對這家標誌性公司懷有極大的敬意和欽佩。我看到了重塑業務的重大機遇，可以更好地服務客戶，為股東創造價值。」

2024年12月10日，AMD行政總裁蘇姿豐（Lisa Su）被《時代》雜誌評為2024年度CEO。（Facebook/ @TIME）

英特爾公司幾十年來一直在半導體領域佔據主導地位，但目前正面臨着市場份額下降、生產受挫和盈利急劇下降的困境，同時還揹負着沉重的債務負擔，最近不得不裁員約15000人。在任命之後，該公司股價盤中躍升了 11% 以上，而在過去的12個月裏，該公司股價下跌了54%以上。

自此，美國晶片企業中，英特爾CEO陳立武、英偉達創始人兼CEO黃仁勳、AMD董事長兼CEO蘇姿豐、博通（Broadcom Corporation）總裁兼CEO陳福陽、MPS芯源系統創始人兼CEO邢正人、安霸（Ambarella）總裁兼CEO王奉民等，均為華人。

截至收盤，英偉達最新市值為2.82萬億美元，博通市值為9133億美元，AMD市值為1633億美元，英特爾市值為895億美元，MPS芯源系統市值為281億美元，同樣由華人創辦的美滿電子（Marvell）市值為604億美元。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

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