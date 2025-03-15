日本打工仔「春鬥」贏33年來最大勝利　平均加薪5.46%

日本最大工會在與僱主的談判中（俗稱春鬥），成功爭取到未來財年平均5.46%的漲薪幅度，刷新去年創下的30多年來最高紀錄。



彭博社報道，根據日本勞動組合總聯合會（JTUC，又稱Rengo，即「聯合」）周五（3月14日）發布初步統計，在與僱主進行的年度工資談判中，聯合下屬的約760個工會，平均爭取到5.46%的工資漲幅。

2025年3月8日，日本大阪，圖為民眾在道頓堀附近行走。（Getty）

這是自1991年以來最大的漲薪幅度，刷新去年5.28%的最高紀錄。此外，基本工資平均增長3.84%，高於去年的3.7%。

這些數字會在夏季的最終統計發布前多次修訂，最終結果通常低於最初統計。

工人薪酬是日本央行和政府所追求良性經濟循環的重要組成部份，周五的結果表明工資增長趨勢穩定，或許促使外界猜測，日本央行可能考慮在不久的將來再次加息。聯合宣布這組數據後，日圓匯率小幅走軟。

報道稱，雖然大多數觀察家預測，日本央行在夏季之前不會再次加息，但春季工資談判結果，對於暗示下一步行動的時間仍然很重要。強勁的結果可能增強銀行對經濟的信心，並支持進一步緊縮政策。

2025年3月13日，日本東京，圖為一名職員路過盛開櫻花的街道。（Getty）

薪酬談判對首相石破茂也有政治影響，因為談判結果可能影響今夏參議院選舉前的公眾情緒。周五的初步數據有助於增強選民對持續收入增長的信心，扭轉人們對持續通脹的擔憂。

本文獲《聯合早報》授權轉載

