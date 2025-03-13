柯南登上東京警視廳招聘手冊　吸引年輕人加入日本警隊

日本東京警視廳近日發布一本特別的招聘手冊，旨在讓廣大民眾了解警察工作的精彩與挑戰。這本手冊以人氣漫畫《名偵探柯南》作為插畫，吸引不少年輕人的目光，希望以此激發他們對警察職業的興趣。



漫畫家青山剛昌1994年開始連載的推理漫畫《名偵探柯南》已是國民級的長壽漫畫。手冊中的插畫以柯南及其夥伴為主，介紹警察學校的日常生活、作息時間表以及各部門的業務內容。手冊中還強調工作與生活的平衡，向潛在的應聘者展示警察職業的多樣性與發展空間。

日本東京警視廳近日發布一本特別的招聘手冊，旨在讓廣大民眾了解警察工作的精彩與挑戰。這本手冊以人氣漫畫《名偵探柯南》作為插畫，吸引不少年輕人的目光，希望以此激發他們對警察職業的興趣。（電視截圖）

根據共同網，警視廳透露，有現職警員正是因為受到《名偵探柯南》的啟發而立志投身警界。

日本東京警視廳近日發布一本特別的招聘手冊，旨在讓廣大民眾了解警察工作的精彩與挑戰。這本手冊以人氣漫畫《名偵探柯南》作為插畫，吸引不少年輕人的目光，希望以此激發他們對警察職業的興趣。（電視截圖）

青山剛昌對警方的創意構想表示支持，爽快地同意使用其漫畫角色，為招聘手冊增添吸引力。

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