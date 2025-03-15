德國柏林爆勞資糾紛　清潔工人罷工5天　市內垃圾堆積如山

德國柏林城市清潔公司（BSR）員工為響應工會要求雇主加薪而發起的抗爭行動，自3月10日起開始為期5天的罷工。這輪罷工於15日結束，在過去數天皆無人處理垃圾的情況下，城市各地的垃圾堆積如山，有垃圾桶、垃圾箱爆滿，部份地方的垃圾更散落一地。



新聞網站The Pinnacle Gazette於15日報道，德國服務業工會（ver.di）要求雇主提高薪資8%或至少每月增加350歐元（近3000港元），以應對通貨膨脹和生活開支的上漲。工會亦呼籲延長休假日數，以舒緩服務業工人繁重工作量所帶來的壓力。

2025年3月14日，在德國柏林城市清潔公司（BSR）員工罷工期間，在沒人處理垃圾的情況下，柏林市內垃圾堆積如山，有垃圾桶爆滿後仍無人清理。（Getty）

報道稱，自罷工開始後，全市的公共垃圾箱、垃圾桶均沒人清理，導致垃圾堆積如山，城市的環境陷入一片混亂。

類似情況在市內的繁忙地區尤其明顯，有市內民眾指，他們在罷工期間看到塑膠袋和垃圾隨風飄散在街頭。

2025年3月14日，在德國柏林城市清潔公司（BSR）員工罷工期間，在沒人清理垃圾的情況下，柏林市內有垃圾箱的垃圾堆積如山。（Getty）

工會一名代表稱：「我們要求（市政府及其他雇主）尊重工會成員每天辛勤工作，這些長時間的勞動往往得不到認可，且應該得到公平的補償。」