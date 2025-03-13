特朗普晤愛爾蘭總理　笑稱萬斯襪子圖案「太搶FO」｜有片

據美媒、《野獸日報》（Daily Beast）等美國媒體報道，當地時間3月12日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在橢圓形辦公室與來訪的愛爾蘭新任總理馬丁（Micheál Martin）會面期間，因為副總統萬斯（JD Vance）的裝束「分心」。



當時，正在對媒體談論通脹問題的特朗普突然指着萬斯印有三葉草（愛爾蘭國花）的襪子說：「我喜歡你的襪子，你這襪子是怎麼回事？」他接着說「我試着集中注意力，但副總統的襪子引人矚目」，一旁的萬斯和馬丁隨即止不住地大笑。

美媒報道，愛爾蘭傳統節日聖派翠克節（Saint Patrick's Day）即將於17日到來，萬斯特地選擇了裝飾着綠色三葉草的白色襪子，作為對愛爾蘭客人的微妙致敬。由於他的褲腿在坐着的時候被稍微拉高，露出來的襪子也搶盡了風頭。

現場畫面還顯示，萬斯和馬丁佩戴的領帶都是代表愛爾蘭傳統的綠色，而特朗普的領帶仍是其標誌性的紅色。

《每日野獸》報道稱，因為萬斯的襪子而離題之後，特朗普隨後沒有再重新討論通脹問題。

美國上個月通貨膨脹率為2.8%，略低於預期。然而，美國雞蛋價格與去年相比飆升了58.8%。專家警告說，特朗普與加拿大、墨西哥等國的貿易戰可能會在不久的將來繼續推高美國物價。

2025年3月12日，美國華盛頓，美國總統特朗普與副總統萬斯在白宮與愛爾蘭總理馬丁會晤，期間他笑稱萬斯穿着的襪子圖案令他分心。圖為萬斯當日穿着印有三葉草圖案的襪子。（Reuters）

儘管萬斯通過「襪子外交」表達了對來訪的愛爾蘭總理的歡迎，但雙方會面時並非完全一團和氣。

特朗普在會談中多次批評馬丁，指責愛爾蘭用低稅率控制美國製藥行業，也是「佔美國便宜」的國家，馬丁則只是「溫和反駁」。愛爾蘭前駐美大使直言，在特朗普面前，馬丁沒說太多是「好事」。

2025年3月12日，美國華盛頓，美國總統特朗普與副總統萬斯在白宮與愛爾蘭總理馬丁會晤，期間他笑稱萬斯穿着的襪子圖案令他分心。（Reuters）

自2月28日烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）被「趕出」白宮後，馬丁是特朗普首次在橢圓形辦公室會見的外國領導人。

本文獲《觀察者網》授權轉載

