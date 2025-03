回應許諾24小時結束俄烏戰爭　特朗普：當時略帶諷刺｜有片

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)去年在競選總統期間曾經多次表示,自己可以「在24小時內結束俄烏衝突」,其言論一度引發國際媒體高度關注。



據美媒14日報道,特朗普日前在一檔電視節目中接受採訪時,被問到了他發表的上述言論,特朗普對此回應稱,自己的說法「帶點諷刺」。

圖為2025年3月9日,特朗普在空軍一號上接受傳媒訪問。(Reuters)

特朗普表示,「我當時這麼說的時候,其實『帶點諷刺』意味。我真正想表達的是,我希望解決這個問題,而且我認為我會成功。(I was being a little bit sarcastic when I said that. What I really mean is I'd like to get it settled and, I'll, I think, I think I'll be successful)」

報道稱,特朗普一向有誇大其詞的習慣,這是他對此「罕見的承認」。

此外,當被問及如果俄羅斯總統普京(Vlamidir Putin,又譯普丁或蒲亭)「不同意停火」,美方會如何應對時,特朗普表示,「這對世界來說是個壞消息,因為有這麼多人正在死去。」

但特朗普同時強調,「我認為他會同意的。我真的這麼認為。我想我很了解他。( I think he's going to agree. I really do. I think I know him pretty well and I think he's going to agree)」

特朗普此前在多個場合承諾過「24小時內結束俄烏衝突」,但他目前已淡化了這一說法。

圖為特朗普在一檔與2025年3月14日播出的採訪節目中,回應他競選時許諾倘一上台便在24小時內結束俄烏戰爭。(截圖自X@yasminalombaert)

3月6日,美國政府俄烏問題特使凱洛格(Keith Kellogg)在出席一場智庫論壇活動時強行解釋說,「總統是說過能在24小時內結束戰爭,可他沒說是哪一年、哪一天啊……」

13日晚,普京與美國中東問題特使威特科夫(Steve Witkoff)舉行閉門會晤。普京在會晤前明確表示,俄方同意與烏方結束敵對狀態的提議,但前提是停火能夠帶來長久和平,並消除引發烏克蘭危機的根源。

