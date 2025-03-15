回應許諾24小時結束俄烏戰爭　特朗普：當時略帶諷刺｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年在競選總統期間曾經多次表示，自己可以「在24小時內結束俄烏衝突」，其言論一度引發國際媒體高度關注。



據美媒14日報道，特朗普日前在一檔電視節目中接受採訪時，被問到了他發表的上述言論，特朗普對此回應稱，自己的說法「帶點諷刺」。

圖為2025年3月9日，特朗普在空軍一號上接受傳媒訪問。（Reuters）

特朗普表示，「我當時這麼說的時候，其實『帶點諷刺』意味。我真正想表達的是，我希望解決這個問題，而且我認為我會成功。（I was being a little bit sarcastic when I said that. What I really mean is I'd like to get it settled and, I'll, I think, I think I'll be successful）」

報道稱，特朗普一向有誇大其詞的習慣，這是他對此「罕見的承認」。

此外，當被問及如果俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）「不同意停火」，美方會如何應對時，特朗普表示，「這對世界來說是個壞消息，因為有這麼多人正在死去。」

但特朗普同時強調，「我認為他會同意的。我真的這麼認為。我想我很了解他。（ I think he's going to agree. I really do. I think I know him pretty well and I think he's going to agree）」

特朗普此前在多個場合承諾過「24小時內結束俄烏衝突」，但他目前已淡化了這一說法。

圖為特朗普在一檔與2025年3月14日播出的採訪節目中，回應他競選時許諾倘一上台便在24小時內結束俄烏戰爭。（截圖自X@yasminalombaert）

3月6日，美國政府俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）在出席一場智庫論壇活動時強行解釋說，「總統是說過能在24小時內結束戰爭，可他沒說是哪一年、哪一天啊……」

13日晚，普京與美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）舉行閉門會晤。普京在會晤前明確表示，俄方同意與烏方結束敵對狀態的提議，但前提是停火能夠帶來長久和平，並消除引發烏克蘭危機的根源。

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