Tesla華裔投資者對公司仍抱信心　冀馬斯克在DOGE角色屬暫時性質

英媒周六（3月15日）報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）長子小特朗普（Donald Trump Jr）的兒時好友、Tesla的華裔投資人克里斯托弗·蔡（Christopher Tsai）表示，仍對這間電動車製造商的盈利潛力充滿信心。但他亦表示，希望老闆馬斯克（Elon Musk）在美國政府效率部（DOGE）的角色屬暫時性質。



50歲的克里斯托弗是美國華人企業家蔡至勇（Gerald Tsai Jr.）的兒子，也是小特朗普兒時的好友。作為投資公司蔡氏資本（Tsai Capital）的創始人，他對Tesla投入了數千萬美元。據最近的季度文件顯示，該公司持有約7.5萬股Tesla股份。

蔡氏資本（Tsai Capital）創始人克里斯托弗·蔡（Christopher Tsai）是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）長子小特朗普（Donald Trump Jr）的兒時好友、Tesla著名投資人。（X/ @tsaicapital）

克里斯托弗在接受英國《衛報》訪問時說：「股市已經對馬斯克在DOGE的活動表現出了明顯不滿的跡象。我希望他與DOGE的關係很短暫，這樣他就能花更多時間發展自己的事業。」

他亦表示，當馬斯克2022年以440億美元（約3,421億港元）收購社交平台Twitter（現稱為X）時，股市也做出了消極反應。然而，他表示蔡氏資本自2020年2月首次投資Tesla以來，儘管最近業績有所下滑，但其收益已增長了六倍多。

2025年3月11日，華盛頓特區白宮門前，美國總統特朗普和Tesla老闆馬斯克坐進Tesla Model S電動車。（Reuters）

這位投資人最近在一封信中表示，他的公司認為Tesla更像一間汽車先進電子產品和軟件的創造者，而不是傳統的汽車製造商，他堅稱這Tesla「仍有望成為全球最有價值的公司之一」。