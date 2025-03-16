真赫曼夫婦猝逝遺囑驚人細節曝光　恐掀起6億遺產爭奪戰

奧斯卡影帝與荷李活傳奇男星真赫曼（Gene Hackman）上月與妻子被發現倒斃在家中，經調查真赫曼的妻子感染漢坦病毒離世，患有阿茲海默症的真赫曼在無人照顧下，幾日後因心臟病過世。近日有英國媒體報道，真赫曼生前將8000萬美元（約6.2億港元）遺產全留給妻子，而他與前妻生的3名子女則分毫未得。現時兩夫婦都已過世，根據當地繼承法律，真赫曼的子女們仍有可能獲得遺產，據報兒子已聘請知名遺產律師，有可能會掀起一場遺產爭奪戰。



英國廣播公司（BBC）3月15日報道，真赫曼的遺囑已經公布，但他留下的8000萬美元（約6.2億港元）的遺產誰屬仍存在不確定性。

據報道，曾兩奪奧斯卡演員獎的真赫曼選擇將其全部財產留給了結婚30年的妻子Betsy Arakawa，但現時驗屍指出Betsy Arakawa早於真赫曼離世，令情況變得複雜。

報道引述法律專家指，由於當局稱Betsy Arakawa比真赫曼早去世7日，儘管遺囑中沒有提到真赫曼孩子的名字，他們現時有可能繼承真赫曼的遺產。

真赫曼（Gene Hackman）2003年1月在美國加州出席金球獎頒獎禮（Reuters）

真赫曼與已故前妻Faye Maltese有3名子女：65歲的基斯杜化 (Christopher)、62歲的伊麗莎白 (Elizabeth) 和58歲的萊斯利 (Leslie），均未對此事公開發表評論。

根據Betsy Arakawa的遺囑，她明確表示：「如果我的配偶在我之前離世，我將把我的遺產剩餘部份交給我的私人代表，作為受託人，成立慈善信託，以推動對社會有益的事業，並符合我和我的配偶生前所表示的慈善偏好。我的所有合法債務將在我去世後儘快償還。」

圖為2003年荷里活男星真赫曼（Gene Hackman）與妻子Betsy Arakawa出席第60屆金球獎頒獎禮。（Getty Images）

報導指，真赫曼生前積極投入演藝事業，導致與家人關係淡薄。他與首任妻子離婚，與3名子女關係也疏離，他曾坦承與兒子失去聯繫，感慨道：「我總是離家太久，而他正處於最需要支持與關心的年紀。」

他與兩個女兒的聯繫似乎較為密切，兩人偶爾會陪伴他出席電影首映。然而，真赫曼亦曾承認，他的功成名就對孩子們來說是一種壓力，讓他們的成長過程變得更加困難。

1991年3月，真赫曼（Gene Hackman）與女兒萊斯莉（Leslie Hackman）一同出席電影首映禮（Getty）

據美國媒體TMZ報道，真赫曼的兒子基斯杜化已聘請了著名的遺產律師Andrew M. Katzenstein，該報道暗示這「代表他可能會對遺囑提出挑戰」。