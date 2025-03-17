丹麥退休基金清倉Tesla點出3大因素：Elon Musk正摧毀品牌與價值

丹麥退休基金AkademikerPension周五（14日）透過美媒表示，他們要將美國電動車生產商特斯拉（Tesla）列入黑名單。



AkademikerPension行政總裁Jens Munch Holst周五稱：「耐心總是會在某個時候耗盡，對於特斯拉來說，我們現在已到達那個點。」

Jens Munch Holst指出基金決定清倉Tesla的三個因素，包括Tesla多年來抵制勞工權利的努力、公司治理問題，以及馬斯克「介入美國和歐洲政治」和「傳播錯誤資訊」，最後一項因素對回報的巨大風險，「簡而言之，我們認為馬斯克（Elon Musk）正摧毀Tesla的品牌和價值」。

彭博社引述電子郵件聲明指，AkademikerPension管理超過200億美元的資產，正出售其仍持有的剩餘200股特斯拉股票，並將該公司列入排除名單，這意味着AkademikerPension及其外部經理都無法購買特斯拉股票。

基金發言人表示，AkademikerPension持有的特斯拉股份在巔峰時期價值4,500萬美元。