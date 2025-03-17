北馬其頓夜總會大火59死　揭慘劇場地安全漏洞

歐洲巴爾幹半島中部國家北馬其頓（North Macedonia）科查尼市（Kocani）一間夜總會周日（16日）凌晨發生火災，59人遇難，155人受傷。據傳媒報道，有關建築事發時存在許多安全疑慮，包括夜總會老闆無有效執照、室內人數是場地可容納人數的2倍，以及原本能用於逃生的浴室窗戶被封等。



室內人數「爆棚」

根據現場人士及北馬其頓官員說法，事發於上午2時30分左右，約500人聚集在Club Pulse觀看當地嘻哈樂團DNK的音樂會。，期間舞台上的火花引燃天花板上的泡沫塑料，現場傳出爆炸聲，之後屋頂倒塌，現場人士都朝着一個可以進出的門跑去。

Club Pulse可容納人數為250人，事發當時現場卻至少有500人。

為何民眾逃離如此困難？

答案是，因為涉事建築只有一個消防出口，由於數百人同時試圖撤離，許多人被困。 美媒引述現場人士指，她與姐姐原想試圖透過浴室逃出去，卻發現窗戶上有柵欄，她從樓梯摔下、被撞倒、踩踏，好不容易才逃出來，姐姐則不幸葬生火海。

據報道，北馬其頓官員稱，火災中受傷的155人已被送往全國各地的醫院，其中22人情況危急。一些傷勢較重的人被送往其他歐洲國家的醫院。

北馬其頓內務部長托什科夫斯基（Pance Toskovski）稱，火災中受傷的人員中有20多人是未成年人，遇難者中有3人是未成年人。

據報道，大火始於科查尼市的一間夜總會，當時那裏擠滿年輕粉絲，他們正在參加一場演唱會。

現場人士表示，「火災發生在當天上午2點30分左右，舞台上的火花引燃天花板上的泡沫塑料。我聽到一聲爆炸聲，屋頂塌了……我們都衝出去，都朝着一個可以進出的門跑去。」

網上流傳事發現場的影片：

托斯科夫斯基說：「火花濺到由易燃材料製成的天花板上，隨後火勢迅速蔓延至整個舞廳，產生濃煙。」

托斯科夫斯基表示，有關部門正在調查這家夜總會是否有合法的施工許可證。

網上流傳事發現場的影片：

托斯科夫斯基稱，有20多人因這場火災接受調查，其中15人被警方拘留。疑犯包括樂隊兩名成員、俱樂部老闆及組織者等。