金秀賢醜聞｜Prada及美妝品牌急切割　韓媒：恐賠200億韓圜毀約金

韓國男星金秀賢憑《來自星星的你》成為亞洲一線男星，如今卻因為金賽綸過世及一連串相關重溫，男神形象盡毀。多個知名品牌如Prada和韓國美妝Dinto已極速與其切割。有韓國媒體表示，按照慣例，藝人在代言期間若出現爭議事件，可能要支付2至3被的違約金，以金秀賢15個代言來看，估計他可能要賠近200億韓圜（約1.07億港元）的天價違約金。



韓國男星金秀賢近日深陷醜聞，他被爆和已離世的金賽綸曾經交往，但當時女方才15歲還是未成年。面對不斷被曝光與金賽綸的親暱合照和交往細節，多個曾與金秀賢合作的知名品牌都決定結束他的代言人合約。

金秀賢曾否認與金賽綸的戀情，隨著愈來愈來相戀鐵證流出，亦令二人忘年戀一事曝光。（網上圖片）

路透社3月17日報道，普拉達 (Prada) 集團表示，已終止與金秀賢的合作，但並沒有透露更多細節。

與此同時，韓國美妝品牌Dinto亦在其IG宣布，已結束與金秀賢的合作。

以下是Dinto的聲明全文：

大家好，我們是Dinto。

Dinto已決定終止與金秀賢的廣告代言人合約。

關於近期出現的爭議，作為曾經的合作夥伴，我們認為應該秉承遵守契約的原則，因此在金秀賢及其經紀公司正式發表立場之前，我們無法立即發布官方聲明或終止合約。

作為開誠布公的企業，Dinto與金秀賢的代言合約原訂為期一年，有效期至2025年8月。

在審視了金秀賢經紀公司昨日（14日）發表的官方立場之後，我們認為本案已構成難以繼續履行代言合約的重大事件，因此我們已透過律師正式啟動解約程序。

本次決定是基於Dinto品牌的核心價值及消費者賦予我們的信任，我們期望能夠以更審慎及負責任的態度，持續推動符合品牌理念及更具意義的項目。

2014年5月27日，韓國首爾，韓國演員金秀賢望向一個平板電腦，圖為他出席第50屆百想藝術大賞。（Reuters）

據韓國媒體報道，金秀賢出事前1年的代言費大約在7至10億韓圜（400至500萬港元）。業界人士估計，藝人在代言期間出現爭議事件，可能要支付2到3倍的違約金，以金秀賢15個代言來看，預估他要賠將近200億韓圜（約1.07億港元）的天價違約金。