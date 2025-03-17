金秀賢醜聞｜金賽綸生前畫作曝光　心理專家：作品暗藏求助訊號

24歲韓國女星金賽綸（김새론，Kim Sae-ron）2月16日逝世，YouTube頻道《橫豎研究所》公布金賽綸生前的多幅畫作，看在心理專家眼中，認為這些畫作透露出金賽綸的內心孤獨掙扎。



從金賽綸的畫作中，可以看到一幅頭戴向日葵花環的少女，雖然黃色向日葵與橘色上衣散發溫暖力量，但周圍卻以毫無生氣的顏色呈現，給人一種渴望關愛但又顯得無奈的感覺。

金賽綸生前畫作。（YouTube／가로세로연구소）

金賽綸生前畫作。（YouTube／가로세로연구소）

另一幅作品則描繪了男女擁抱、親吻的場景，但臉部扭曲變形，中間連結的部分被大量黑色與紅色覆蓋，散發出強烈的崩潰氛圍。

金賽綸生前畫作。（YouTube／가로세로연구소）

金賽綸生前畫作。（newsis.com）

韓籍心理專家指出，這或許代表金賽綸在親密關係中的矛盾心理，渴望被愛卻又害怕受傷害。

專家進一步解釋，黑色和藍色往往象徵孤獨、憂鬱等負面情緒，這些顏色在金賽綸的畫作中大量出現，但人物本身卻使用象徵溫暖的橘色和黃色，意味著她仍抱持著希望，卻無法真正感受到快樂。

此外，扭曲的臉孔、夜晚的背景與沉思的少女，均可能反映出作者內心的壓力與求助訊號。

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