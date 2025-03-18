白宮證實特朗普與普京通話　目前進展順利已相談逾1小時

俄烏戰火持續逾3年未停，白宮證實美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）在3月18日晚通話，白宮社交媒體主管斯卡維諾（Dan Scavino）在社交平台發帖證實二人正在交談，指目前進展順利。



路透社報道，白宮指二人由美國東部時間周二上午10時（香港時間周二晚上10時）開始通話，目前已相談逾1小時，通話仍在進行中。

特朗普自上台後試圖斡旋俄烏和平，希望雙方能達成初步停火，並向永久結束戰爭方向邁進。

彭博社（Bloomberg）在二人通話前引述消息人士稱，今次通話主要目標之一希望可以達成30天停火協議。普京還要求特朗普承諾，在美國提議、烏克蘭同意的30日停火期間，暫停所有援烏武器運抵烏克蘭境內。

報道還指，歐洲極不願意同意俄羅斯提出的在停火期間阻止盟友向烏克蘭輸送武器的要求，並表示這項結果將可能導致俄羅斯在停火期間能夠重新武裝，而烏克蘭卻無法這樣做的局面。