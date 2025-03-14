伊朗召見英法德三國大使　不滿安理會核協議會議

伊朗外交部召見英國、法國和德國的大使，認為他們就伊朗核計劃召開閉門會議，是「濫用聯合國安理會權力」。



伊朗國家媒體引述當地外交部報道說，伊朗並不排除進行談判的可能性。

圖為2025年3月12日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei ）在德黑蘭會見學生。 （Office of the Iranian Supreme Leader/WANA Via Reuters）

安理會周三（3月12日）開會討論伊朗擴大接近武器級的鈾儲備問題。英國警告稱如有必要，將重啟對伊朗的聯合國制裁，以防止伊朗獲得核武器。

美國駐聯合國代表團在安理會會議結束後發表聲明稱，伊朗是「世界上唯一一個沒有核武器但生產高濃縮鈾的國家，伊朗生產高濃縮鈾沒有任何可信的和平用途。」

此次安理會閉門會議由15個成員國中的六個，即美國、法國、希臘、巴拿馬、韓國和英國發起。

伊朗多次否認想要發展核武器，並稱核計劃是和平的。然而，國際原子能機構警告稱，伊朗最近大幅增加純度高達60％的鈾產量，接近武器級約90%。

西方國家指出，在民用核計劃中沒有必要將鈾濃縮至如此高的純度，且迄今為止，沒有任何國家在未生產核彈的情況下進行過如此高水平的鈾濃縮。

另一方面，中國、俄羅斯、伊朗三國副外長周五（14日）將在北京就伊朗核問題舉行三國會晤。

2024年9月24日，伊朗德黑蘭，圖為S-300型導彈系統在國防閱兵儀式期間展出。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周致信伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei），要求伊朗就放棄開發核武器與美國展開新一輪談判，否則美國可能會採取軍事行動。不過，哈梅內伊回應稱，不會在「恃強凌弱的政府」施壓下談判。

本文獲《聯合早報》授權轉載

