伊朗召見英法德三國大使　不滿安理會核協議會議

伊朗外交部召見英國、法國和德國的大使,認為他們就伊朗核計劃召開閉門會議,是「濫用聯合國安理會權力」。



伊朗國家媒體引述當地外交部報道說,伊朗並不排除進行談判的可能性。

圖為2025年3月12日,伊朗最高領袖哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei )在德黑蘭會見學生。 (Office of the Iranian Supreme Leader/WANA Via Reuters)