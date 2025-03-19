美國馬里蘭州聯邦法官指整頓國際開發署或違憲　禁政府繼續行動

美國馬里蘭州一名聯邦法官3月18日裁定，馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE）整頓美國國際開發署（USAID）的計劃可能違反憲法，禁止繼續進行有關行動。法官指出，只有國會才有權關閉聯邦機構。



聯邦地區法官Theodore Chuang發布了一項初步禁令，命令政府恢復USAID所有員工（包括被安排行政休假的員工）的電子郵件和電腦存取權限，包括數千名被放假的直接和合同員工。

原告在2月13日的訴訟中聲稱，馬斯克控制了USAID，並實際上充當了美國官員，這違反了憲法要求這類官員由總統提名並經參議院確認的規定。原告認為馬斯克和DOGE越權，實際上削弱了國會設立的機構。馬斯克和DOGE則在法院文件中辯稱，馬斯克的角色僅限於作為特朗普的顧問。

2025年2月21日，美國華盛頓，美國際開發署 (USAID) 前員工和支持者在USAID辦公室外歡送一名最近被解僱的員工離開。（Reuters）

Theodore Chuang認為，馬斯克和DOGE「可能以多種方式違反了美國憲法，並且這些行為不僅傷害了原告，還損害了公共利益」。法官重申，馬斯克作為總統顧問，無權繞開民選立法者的決定，行使關閉聯邦機構的權力。

代表26名匿名原告的律師、國家民主捍衛者基金會（State Democracy Defenders Fund）執行主席Norm Eisen表示：「今天的裁決是一場重要勝利。」

不過，這名法官並沒有阻止大規模終止USAID大部分合約和開除員工，此舉導致這個機構在全球各地的大部分業務終止，並使得全球人道救援工作陷入混亂。他解釋，雖然這些合約終止可能確實違反了憲法，但它們已經獲得訴訟中未透露姓名的政府官員的批准。

自馬斯克加入特朗普政府領導DOGE以來，Tesla的股價每星期都在下跌。（Reuters）

總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後在接受霍士新聞訪問時表示，政府將對這一裁決提起上訴。他說：「我保證我們會提起上訴。我們有流氓法官在摧毀我們的國家。」特朗普在上任第一天就下令凍結美國所有對外援助90天，並審查援助計畫是否符合其政府的政策。