比特犬襲擊人事件頻傳　不止咬死美國婦　一探29國禁養令背後原因

美國俄亥俄州一名73歲老婦人在自家整理庭院時突然被鄰居所養的兩隻比特犬（Pit Bull）撕咬致死並肢解後，一名嬰兒上周四（13日）亦遭比特犬所咬傷，情況危殆。台灣近期也爆出比特犬2度跳車咬人事件。根據統計，自2005年至2019年，美國所有與狗攻擊相關的死亡案例中，有66%是由比特犬造成，這一數據引發對比特犬飼養的廣泛關注與討論，由於這些事件的發生，許多國家對比特犬的飼養採取禁令措施。



根據總部設於美國的組織世界人口綜述（World Population Review）公布的數據，2025年共有29個國家禁養比特犬，另有9個國家的部份地區亦禁養比特犬。

禁養比特犬的國家包括俄羅斯、土耳其、英國、法國、意大利、西班牙、阿根廷、烏克蘭、波蘭、馬來西亞、委內瑞拉、羅馬尼亞、厄瓜多爾、阿聯酋、葡萄牙、以色列、白羅斯、瑞士、丹麥、新加坡、芬蘭、挪威、愛爾蘭、新西蘭、拉脫維亞、馬爾他、圭亞那、美國自治邦波多黎各，以及英國海外領地百慕達。

而中國、美國、巴西、日本、德國、加拿大、澳洲、比利時、奧地利則因地區而異，某些地區禁養比特犬，某些地區則允許養比特犬。根據香港法例第167章《危險狗隻規例》，在香港，包括比特犬在內的格鬥狗隻一律不得被輸入香港，不得售賣，進出口或轉口。

為何禁養比特犬？

以暴力和不可預測而聞名的比特犬在不同國家引發激烈的爭議。牠們體型結實、肌肉發達，使其成為強大的攻擊者。比特犬不僅因其力量而著稱，還因其咬住目標後不願鬆開口的特性而受到關注。

比特犬是鬥牛犬和梗類犬的混種，最初是被培育來參加鬥獸場比賽，比如與遭拴住的熊或公牛搏鬥。19世紀之後，由於動物虐待法的誕生，此類娛樂遭到禁止，比特犬在鬥犬圈中變得相當受歡迎，並且也成為常見的農場和狩獵犬。

支持比特犬的人表示，經過世代選育，比特犬的攻擊性主要針對其他動物而非人類而且，沒有專門受過攻擊訓練的比特犬，不會自發成為攻擊犬。

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由於比特犬攻擊或造成重大傷害，為保障公共安全，許多地方採取「防患於未然」的禁令。一些國家全面禁止比特犬，而其他國家則對比特犬擁有的特定方面進行規範。例如，一個國家可能要求比特犬在離開家時必須佩戴嘴套，或者要求潛在的比特犬擁有者獲得政府許可，甚至禁止比特犬的進口或繁殖。